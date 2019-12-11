Саммит в Елисейском дворце положил важное начало

"(...) 9 ноября 2019 года в Елисейском дворце состоялся дипломатический саммит, имеющий решающее значение для мира в Европе. В попытке положить конец братоубийственному конфликту между русскими и украинцами на Донбассе, который продолжается с весны 2014 года, он собрал лидеров России, Украины, Германии и Франции - в формате, открытом во время встречи 6 июня 2014 года в рамках празднования 70-летия высадки союзных войск в Нормандии, отсюда и название "нормандский формат". Этот саммит по мановению волшебной палочки не уладит конфликт, в результате которого погибло более десяти тысяч человек. Однако он представляет собой серьезное начало для оживления мирного процесса", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"(...) Украинский президент находился под давлением своего самого националистического крыла, готового осудить его за намерение уступить Кремлю. В своей предвыборной кампании, которая с триумфом привела его к власти в мае 2019 года, Владимир Зеленский пообещал урегулировать с Россией кризис на Донбассе", - говорится в статье.

"Стремясь не выглядеть слабым в глазах своего общественного мнения, молодой украинский президент напомнил Путину на заключительной пресс-конференции, что Крым принадлежит Украине", - указывает автор публикации.

"Однако Крым не включен в "нормандский формат", который касается только Донбасса, где пророссийские повстанцы при поддержке армии Москвы нанесли два поражения украинской армии (август 2014 и январь 2015). Путин никогда не вернет Крым Украине из опасения, что корабли НАТО пришвартуются в порту Севастополя. Взамен он отказался признавать российскими мятежные районы Луганска и Донецка. Он хотел лишь того, чтобы Киев предоставил им политическую автономию федерального типа, и чтобы Киев объявил общую амнистию, которая распространялась бы на всех повстанцев", - поясняет Жирар.

"(...) Минские соглашения, подписанные украинцами и россиянами в феврале 2015 года для прекращения кровопролития, предусматривают следующую последовательность: принятие Радой (однопалатным парламентом Украины) специального закона об автономии; проведение выборов для избрания правительства автономного региона; повторное занятие украинской армией 400 километров границы между Донбассом и Россией. Путин повторил, что он придерживается таких положений. Но в глубине души украинцы хотят обратной последовательности, поскольку они боятся давления пророссийских повстанцев на электорат Донбасса", - отмечает журналист.

"Таким образом, точки зрения двух сторон сильно расходятся. Удалось ли Макрону и Меркель их сблизить? Нет. Но в дополнение к гуманитарным и военным обязательствам (вывод тяжелого оружия, обмен планами минных полей, и т. д.) они получили нечто очень важное. До того, как устраивать выборы, россияне и украинцы согласились вместе договариваться о политических условиях и условиях безопасности. Эти переговоры, порученные дипломатическим советникам четырех лидеров, должны продлиться четыре месяца, чтобы подготовить новый саммит в "нормандском формате", - говорится в статье.

"Реальность такова, что обе стороны, и Россия и Украина, заинтересованы в поиске решения. Первая ради отмены веденных против нее европейских санкций, вторая ради придания нового импульса своей промышленности, исторически очень зависимой от Донбасса. Однако заключение сделки потребует от Парижа и Берлина тонкой и взвешенной дипломатии, поскольку российский и украинский лидеры должны быть в состоянии показать своему общественному мнению, что они не проявили слабость ни в один из моментов мирного процесса", - резюмирует Рено Жирар.