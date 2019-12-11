Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

"(...) Скончавшийся в возрасте 83 лет во вторник, 10 декабря, после операции на сердце в клинике Мюнхена Юрий Лужков был "царем" Москвы. Известный своими широкими жестами, подшучиванием и своей кепкой мэр, который в течение восемнадцати лет правил российской столицей, владел искусством бравады. Юрий Лужков, назначенный в 1992 году Борисом Ельциным, считался одним из потенциальных преемников президента Российской Федерации", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Николя Рюиссо.

"В загадочно устроенной системе Владимира Путина этот невысокий полноватый человек с популистскими манерами сумел стать непотопляемым. Так было до его падения в 2010 году под огнем критики за некомпетентность и обвинений в коррупции. Кремль отступился от могущественного мэра, превратившего печальную и серую столицу Советского Союза в огромный городской проект в духе дикого капитализма, основанный на непрозрачной системе строительства, власти, денег и семейственности", - отмечает автор статья.

"(...) Столица стала строительной площадкой Юрия Лужкова. И его жены, которая держалась скромно, но весьма эффективно вела бизнес. Елена Батурина моложе своего мужа на двадцать семь лет, за несколько лет она выросла от скромной муниципальной служащей до самой богатой женщины в России (ее состояние оценивается в 1,2 млрд долларов)", - говорится в статье.

"(...) В Москве Лужкова-Батуриной было немало высоких достижений: открытие роскошных отелей, восстановление храма Христа Спасителя, реконструкция после пожара театра балета и возведение башен амбициозного делового микрорайона. Повсеместно возникали торговые центры, рестораны, магазины и казино с их вездесущими неоновыми рекламными объявлениями, горевшими 24 часа в сутки, их число множилось, они подавляли остальной город, поддерживая спекуляции с недвижимостью и зачастую разрушая исторические памятники. Это был доходный бизнес", - комментирует Рюиссо.

"Будучи сопредседателем Высшего совета партии власти "Единая России", этот крупный деятель политической арены пользовался влиянием и за пределами Москвы. Его националистические речи обеспечивали ему широкую аудиторию. Его явная приверженность православной религии (и его неприятие гей-парада, расцениваемого им как "сатанинское действо") гарантировало ему поддержку со стороны Церкви. Благодаря щедрому распределению пособий и субсидий (ветеранам, матерям, спортсменам, артистам...) Юрий Лужков завоевал прочную социальную и избирательную базу, защищавшую его от политических нападок", - указывает Le Monde.

"Пусть он почти не интересовался проблемами транспорта и окружающей среды, зато он никого не забывал. Он выдавал квартиры актерам и открывал по одному новому театру в год. Отсюда и его неоднозначная популярность: 52% москвичей хотели, чтобы мэр остался, хотя 56% считали его "коррумпированным", согласно тому же опросу. Так было в 2010 году, в год его падения - Юрия Лужкова уволили "в связи с утратой доверия" президента Дмитрия Медведева и его тогдашнего премьер-министра Владимира Путина", - напоминает газета.

"(...) В отношении Юрия Лужкова никогда не был вынесен обвинительный приговор, он спокойно посвятил себя другой своей страсти - пчеловодству. После выхода в отставку он проводил время в окружении пчел, вдали от московского политического ажиотажа", - резюмирует Николя Рюиссо.