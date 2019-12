11 декабря 2019 г. Эндрю Кех и Тарик Панджа | The New York Times Отстранение России, которое на самом деле отстранением не является, разжигает гнев "Когда на этой неделе главный антидопинговый орган мира объявил, что Россию отстраняют от участия в глобальных видах спорта на четыре года за продолжающиеся нарушения ею правил, он превозносил эти санкции как достаточно строгие. Это мнение разделяли не все", - пишет The New York Times. "Некоторым спортсменам и антидопинговым чиновникам санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством, показались слишком компромиссными, а в некоторых случаях совершенно возмутительными. Так что теперь, после многолетней, по крайней мере, умеренной вежливости в своей критике организации, которая держит спортивное будущее России в своих руках, некоторые из них больше не сдерживаются", - говорится в статье. "Учитывая уровень издевательства, который имеет место, не только над правилами, но и над теми, кто их соблюдает и защищает, трудно понять, почему это не могло послужить основанием для самого серьезного уровня санкций, - заявила Бекки Скотт, канадская олимпийская чемпионка и председатель Комитета атлетов WADA. - Особенно если они имеют право сделать это". "Скотт и другие представители мира международного спорта заявили, что были разочарованы WADA, поскольку они настаивали на полном отстранении всех российских спортсменов от Олимпийских игр в следующем году и от других крупных соревнований. Они сказали, что такое наказание было бы уместным, потому что, как показали многочисленные расследования, Россия годами пятнала международные спортивные соревнования. Кульминацией этого мошенничества стала схема подмены грязных образцов мочи чистыми на Зимних играх 2014 года в Сочи. Как эта операция была раскрыта, сообщили антидопинговые чиновники, Россия произвела манипуляции компьютерными базами данных, которые обещала передать в качестве условия отмены санкций против антидопингового агентства страны", - пишет газета. "Вместо этого постановление, обнародованное в понедельник, скорее всего, означает, что участники из России продолжат участвовать в Олимпийских играх, столкнувшись лишь с тем затруднением, что они не смогут выступать в форме своей страны или увидеть, как поднимают флаг их страны, если они победят. Но ограниченная сфера действия отстранения заставила некоторых критиков почесывать в голове. Россия, например, не потеряла право участвовать летом следующего года в 1/4 чемпионата Европы по футболу, одном из крупнейших спортивных событий в мире, а также право Санкт-Петербурга проводить игры турнира. Этот чемпионат является континентальным, а не мировым чемпионатом, сообщили странам-соперникам, спортсменам и болельщикам, и, таким образом, глобальные антидопинговые санкции в отношении России на него не распространяются". "(...) Наиболее разочарованы те, кто говорит, что им приходится наблюдать, как один и тот же сюжет разворачивается снова и снова, и кто боится, что новые санкции мало что изменят в поведении России. "Впечатление, что это - жестокое наказание, это лишь впечатление, - указал Брюс Баумгартнер, президент U.S.A. Wrestling, федерации борьбы США . - Это не реальность". Источник: The New York Times