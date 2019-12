11 декабря 2019 г. Бен Рамсби и Наталья Васильева | The Telegraph WADA может распространить отстранение России от участия в соревнованиях на все виды спорта, включая футбол "Во вторник вечером Комитет атлетовWADA рассматривал планы полного отстранения России от спортивных соревнований на фоне усиления критики в адрес запрета на участие россиян в духе "Дня сурка", - передает The Telegraph, указывая, что, по информации издания, в среду члены Комитета атлетов должны рассмотреть возможность подачи апелляции против снисходительности 4-летнего запрета на проведение в стране международных спортивных соревнований или участия в них под своим собственным флагом. "В понедельник WADA проигнорировало призывы половины членов этого Комитета ввести запрет для всех россиянам выходить на мировую спортивную (....) и подверглось осуждению за это: глава Американского антидопинового агентства Трэвис Тайгарт назвал это решение "Днем сурка" для чистых спортсменов", - говорится в статье. - Теперь Комитет атлетов WADA может попытаться обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, что повышает вероятность подачи двух противоречащих друг другу апелляций, если Россия также попытается отменить это решение". Решение WADA оказалось под угрозой еще большего подрыва, когда WADA не смогло пояснить, покрывает ли оно российский этап Гран-при "Формулы-1". Серьезные сомнения в надежности наказания возникли и до этого, когда выяснилось, что оно не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу следующим летом или на последующие отборочные матчи Чемпионата мира 2022 года, напоминает газета. "(...) Представитель WADA заявил Telegraph Sport, что организация пытается подтвердить, какие аспекты наказания, если таковые имеются, будут применяться к "Формуле-1". Источник: The Telegraph