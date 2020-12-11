Бутафорский концлагерь в Карелии вызывает полемику

"Кремль профинансировал реконструкцию копии концлагеря, в котором союзница Гитлера Финляндия с 1941 по 1944 год содержала российских мирных жителей, 14 тыс. из которых погибли", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Это было именно так, я все помню: нары, холод, крысы... Мама спала на полу, бабушка и две мои сестры умерли от голода". Растроганная до слез и поддерживаемая молодым волонтером в спортивном костюме 85-летняя Ленина Макеева зашла в один из бараков концлагеря. (...) В детстве она со своей семьей провела почти три года в заключении в одном из тех лагерей, куда финны, союзники нацистской Германии в период с 1941 по 1944 год, запирали русских, как мирных жителей, так и военных. Здесь не было газовой камеры, но люди умирали от голода, болезней и изнурительного физического труда", - вспоминает она.

"Воспоминания Ленины Макеевой вполне реальны. Но лагерь, который она "торжественно открыла" в прошлую субботу под наблюдением камер, гораздо менее реален и вызвал полемику. Потому что он представляет собой не что иное, как использованные декорации со съемок исторического фильма и установленные несколько недель назад в глуши, недалеко от деревни Ватнаволок, в 80 км от Петрозаводска, столицы Республики Карелия. По мнению официальных источников, этот уникальный объект "вовсе не аттракцион", его цель состоит в том, чтобы напомнить школьникам и посетителям о героизме российского населения, пострадавшего от зверств финских оккупантов. Такой проект явно соответствует патриотическому видению и защите "исторической правды", поставленной в центр внимания Владимиром Путиным. Финансирование также частично (3 млн рублей, или 34 тыс. евро) предоставил фонд президентских грантов по развитию гражданского общества, то есть Кремль. По словам организаторов, визиты будут сопровождаться "патриотическими мероприятиями" в виде лекций и семинаров", - указывает журналист.

"Цель состоит в том, чтобы сохранить историческую память об этих трагических событиях", - пояснила в субботу Наталья Абрамова, автор проекта, руководитель фонда "Открытые возможности", на пресс-конференции на сайте. "При реконструкции лагеря мы опирались на воспоминания бывших малолетних узников, - добавляет она. - Школьникам знают о существовании нацистских концлагерей, но многие ничего не знают о лагерях в Карелии, где тысячи детей погибли за колючей проволокой"?. По словам Абрамовой, "выжившие извлекли урок: один народ не должен господствовать над другим". Недвусмысленно обозначены финские соседи, с которыми существует многовековая общая история. Однако через неделю после открытия проекта от Хельсинки так и не было официальной реакции, - отмечает автор статьи. "Не думаю, что историческая правда может навредить нашим отношениям с Финляндией", - утверждает в свою очередь министр "Региональной и национальной политики" Карелии Сергей Киселев.

"(...) По данным российских историков, 14 тыс. человек погибли в финских концлагерях. Финляндия признала погибшими 4060 человек. Кроме того, в плен попали 65 тыс. красноармейцев", - пишет Le Figaro.

"Финны иногда искажают историю. Записи, на которые они опираются, содержат ошибки", - считает Денис Попов, молодой историк из Петрозаводского университета. По его мнению, проект, в котором он участвовал, позволит "восстановить диалог с финскими историками и побудить их уточнить количество жертв и лагерей". "Это возможность для конструктивного диалога", - утверждает Наталья Абрамова.

"(...) Зачем строить бутафорские лагеря, когда существуют настоящие?" - задается вопросом Георгий Чентемиров, местный журналист. Он отвозит нас в "лагерь ? 5" в Петрозаводске. В этих гетто содержались тысячи русских - всего в городе их было семь. Эти концлагеря узники могли покинуть только под надежной охраной и только для принудительных работ. "В карельских лагерях смертность была выше, чем в нацистских лагерях, 13,7% по сравнению с 10,5% в 1942 году", - утверждает историк Денис Попов. Бараки, грязные деревянные дома, в которых был лагерь, стоят до сих пор... и часто дети и внуки бывших узников сегодня живут там в ужасных условиях. "В детстве здесь жил мой отец", - говорит Лиза, которая со своей пожилой матерью ютится в крошечной захудалой квартире. Программа переселения так долго откладывается, что она даже не верит в это", - отмечается в репортаже.

"После драки кулаками не машут", - говорит Саша, цитируя русскую пословицу и беспокоясь о последствиях проекта для экономических отношений с Финляндией, в которых остро нуждается Карелия, - передает Ален Барлюэ. - Некоторые подозревают власти в желании скрыть другую историческую память - о массовых убийствах, совершенных советской политической полицией НКВД во время "большого террора" (1937-1938). Так, историк Юрий Дмитриев обнаружил лесное урочище Сандармох, где были расстреляны и похоронены 9 тыс. человек. Российское государство не желает вытаскивать на свет преступления, способные запятнать славный "национальный нарратив". Юрия Дмитриева в течение несколько лет преследовали, взвалив на него ответственность за педофилию, и ему грозит 13 лет колонии. Из тюрьмы он написал в письме, что "нам совершенно не нужен этот экзотический театрализованный лагерь"...