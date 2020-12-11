Covid-19 проливает свет на психологические и социальные последствия аносмии

"Характерным признаком Covid-19 является временная или постоянная потеря обоняния, таким недугом до пандемии страдали всего 5% населения и он по-настоящему никого не интересовал", - пишет журналистка Лора Дазиньер на страницах Slate.fr.

"Пожалуйста, в течение суток обратите внимание на сигналы, посылаемые вашей обонятельной системой. Вы даже не осознаёте, как ваше обоняние постоянно к вам взывает". Эту мольбу адресовал нормосмикам (людям с неповрежденным обонянием) Жан-Мишель Майяр, президент ассоциации Anosmie.org, ставший аносмиком после несчастного случая.

"(...) Помимо Covid-19, причины аносмии многочисленны. Она может быть врожденной или возникать в результате травмы головы, инфекции, воздействия химического вещества или в результате нейродегенеративного хронического заболевания, такого как сахарный диабет. В 20% случаев она необъяснима", - говорится в статье.

"Механизмы многочисленны, от закупорки носовых полостей до неврологических повреждений. В последнем случае прогноз неутешительный: "Обычно мы видим пациентов один раз, - заявляет доктор Лоран Суше, невролог из Марселя. - Когда такие факторы, как диабет или менингиома, исключены и диагностирована мононевропатия, мы часто оказываемся совершенно беспомощными".

"(...) Что касается аносмии, вызванной Covid-19, это "первый не жизненно важный симптом", по выражению доктора Али Аббаса, отоларинголога из Марселя. Она поражает 49,7% пациентов с Covid. Среди них 80% выздоравливают самопроизвольно через месяц, 10% выздоравливают в течение шести месяцев, 5% остаются аносмиками, 5% страдают паросмией (то есть они ощущают запахи, которых на самом деле нет, что не имеет ничего общего с обонятельной стимуляцией)", - пишет Slate.fr.

"(...) Зачастую врачи не могут найти объяснения аносмии, связанной с Covid. Некоторые исследователи выдвигают следующую гипотезу: "Вирус словно останавливается на уровне обонятельного эпителия, где он может создавать поражения определенных нейронов, поражения, которые сохранятся за пределами инфекции, но останутся локализованными", - описывает доктор Суше. - Во всех случаях аносмия является неврологическим осложнением, почти характерным для Covid-19".

"Для больных появление аносмии может вызвать потрясение, - говорится в публикации. "Я приготовила пасту с соусом песто, - рассказывает Мелани, школьный психолог, заразившаяся Covid в сентябре прошлого года. - Внезапно я поняла, что не чувствую ни запаха чеснока, ни запаха базилика. Я прошлась по содержимому холодильника, чтобы проверить разные продукты: никаких ощущений. Я была ошеломлена. И я испугалась, гадая, какой вирус способен до такой степени подавлять наши ощущения".

"(...) Когда вы становитесь человеком с аносмией, вы попадаете в мир, который вам никогда не объясняли, - свидетельствует Жан-Мишель Майяр. - Прием пищи становится невероятно унылым, потому что вкуса больше нет; вы теряете запахи повседневной жизни: аромат утреннего кофе, запах весны, аромат любимых духов. Исчезают ободряющие сигналы, помогающие жить. У вас больше нет доступа к вашим обонятельным воспоминаниям. И, прежде всего, вам не хватает главного: запаха ваших близких. Я скучаю по запаху моих сыновей, запаху духов моего отца. А на более интимном уровне я скучаю по запаху тела моей жены, который участвовал в нашей близости и в построении нашего желания".

"Мелани пережила потерю обоняния как настоящую утрату идентичности: "Мы определяем себя с помощью того, что нам нравится, а что нет. Таким образом, теряя обоняние и вкус, мы теряем часть себя". Внезапно Мелани перестала быть той, кому не нравится вкус яиц и запах корицы", - передает журналистка.

"(...) Когда возникает аносмия, вместе с ней устанавливается тоска, или даже депрессия. "Этот невидимый недостаток нас изолирует, - рассказывает Жан-Мишель Майяр. - Мы прячемся, молчим, теряем уверенность в себе, избегаем выходов в свет и социальных связей".

"(...) Мы забываем о том, что обоняние - это ощущение, предназначенное не только для удовольствия. Он также используется для предупреждения об опасности, например, запах газа, горения или испорченной пищи", - подчеркивает автор статьи.

"(...) Некоторые аносмики чувствуют необходимость принимать душ несколько раз в день из-за страха плохо пахнуть. Или они все время заглядывают себе под обувь, чтобы убедиться, что не наступили на собачий помет", - говорится далее.

"Для некоторых аносмия может иметь профессиональные последствия. Так обстоит дело с Венсаном, виноградарем. "Я заболел на торговой ярмарке, где я должен был представить наши шампанские, что, конечно, было очень сложно, не имея возможности уловить их аромат. Впоследствии мне пришлось заново изобретать свой способ работы. Я не мог бросить свою профессию: это семейное дело, в нашей компании оно передается из поколения в поколение. Я стал больше делегировать, слушать".

"(...) Мы сосредоточились на умерших и пациентах в отделении интенсивной терапии. Мы также должны говорить о тех, кто теряет обоняние. Этот симптом выглядит мягким, но он может привести к депрессии. А депрессия - это серьезно", - предупреждает доктор Аббас.

"(...) Первый совет, который я даю тем, кто столкнулся с аносмией, - побольше говорить о ней, - рекомендует Жан-Мишель Майяр. - У аносмиков много проблем с поиском того, кто их выслушает. Это может быть родитель, любимый человек, лечащий врач, психолог, члены ассоциации... Нужно стараться жить как раньше, мыться как раньше, чтобы не терять уверенность в себе. Мы должны продолжать готовить, тот, кто занимается стряпней, проявляет свою щедрость. В худшем случае, у нас подгорит блюдо или мы его немного испортим, но это нормально! Мы должны продолжать выходить в свет. В конце концов, в ресторан ходят не просто, чтобы поесть".

"Послание, которое он хочет донести сегодня, заключается в поднятии морального духа: "Можно жить нормальной жизнью, перефокусироваться на другие эмоции, заново изобрести наши привычки, наши отношения с другими. На это нужно время, но это возможно. Просто наш путь не такой, как у других людей".