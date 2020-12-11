О трофеях и томатах

"Президенты Турции и Азербайджана торжественно отмечают свою победу в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Хотя Армения и проиграла в войне, Россия по-прежнему оставляет открытым вопрос о статусе кавказского региона", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Президенты Турции и Азербайджана вместе сидели на трибуне, когда мимо них проходили участники парада, - повествует журналистка Зильке Бигалке. - Ранее Реджеп Тайип Эрдоган говорил об "эпической борьбе". Он считает, что тоже является победителем битвы за Нагорный Карабах. (...) Эрдоган поддерживал азербайджанского президента Ильхама Алиева в атаке на Армению, вдохновлял его, сделал возможной его победу. Визит турецкого президента "показывает наше единство не только нашим народам, но и всему миру", заявил Алиев. Именно в этом состоит победа Эрдогана: для него речь шла о влиянии на Кавказе, для Алиева - о завоевании территорий. А для многих азербайджанцев речь шла о сохраняющейся столетиями злобе к армянам, которые победили в последней войне за Нагорный Карабах".

"Поэтому парад победы был важен для Алиева и с внутриполитической точки зрения. В Баку он продемонстрировал военные трофеи, грузовики везли по площади Свободы разрушенные армянские танки и сгоревшие пусковые установки. Одно из центральных мест было отведено своеобразной стене из номерных знаков уничтоженных военных автомобилей врага. "Карабах - это Азербайджан", - было написано на ней большими черными буквами".

"В московском Кремле эти кадры, вероятно, вряд ли сочли радостными, - полагает издание. - В Баку проигравшей была представлена Армения, являющаяся российским союзником, а в качестве трофеев демонстрировалась военная техника российского производства. Сотрудничество Эрдогана с Алиевым и его вмешательство в конфликт Москва, вероятно, с самого начала воспринимала как провокацию. Турецкий президент изменил правила на Кавказе, где Россия все еще считает себя создателем этих правил. Наконец, Азербайджан, будучи бывшей советской республикой, является экономическим партнером Москвы, а бывшая советская республика Армения - ее союзником. Россия уже выступала посредником в установлении между ними перемирия в 1994 году, которое было хрупким, а теперь стало неактуальным".

Россия выступила посредником и в заключении нового соглашения о режиме прекращения огня. "Оно приписывает Азербайджану большие территории, однако оставляет открытым вопрос о статусе Нагорного Карабаха. (...) Для соглашения, положившего конец войне, не потребовалась подпись Эрдогана, но потребовалась подпись Путина. В этом смысле исход войны хотя и стал триумфом для турецкого и азербайджанского президентов, но он не был "славной победой", которую они отмечали в четверг в Баку. Этому помешала Москва".

"Оттуда не последовало и комментариев по поводу парада. Вместо этого в российских СМИ распространилась другая история, связанная с Азербайджаном: о запрете на ввоз томатов из кавказской республики. В них содержится слишком много пестицидов, решило соответствующее московское ведомство. При этом Азербайджан является крупнейшим поставщиком томатов в Россию. Эмбарго вступило в силу ровно в день проведения военного парада", - отмечает Süddeutsche Zeitung.