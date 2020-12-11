Болезненный год королевы

"Брекзит", "Мегзит", удрученное настроение из-за корги и коронавируса: 2020 год оказался для британской королевы таким же болезненным, как 1992 год, ставший для нее Annus horribilis, ужасным", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как известно, 1992 год королева Елизавета II назвала Annus horribilis, - повествует журналист Александр Менден. - Тогда со своими супругами расстались ее сын Эндрю и дочь Анна, также более невозможно было скрывать трещину в браке Чарльза и Дианы. Росло и общественное давление на королеву - она должна была выплатить подоходный налог, от уплаты которого раньше была освобождена. В феврале следующего года она пошла на уступки. Затем в ноябре в Виндзорском замке произошел опустошительный пожар".

"С шокирующей для нее откровенностью королева призналась тогда, что это не тот год, о котором можно будет вспоминать с удовольствием".

"Относит ли ее величество к этой же категории и уходящий 2020 год, официально неизвестно. Во всяком случае на это у нее есть основания. Хотя она никогда не высказывает открыто своего мнения о работе британского правительства, то, как ведет себя премьер Борис Джонсон во время пандемии коронавируса и на переговорах по "Брекзиту", вероятно, вряд ли вызывают большую радость у женщины с многолетним политическим опытом", - отмечает издание.

"Но и кроме неприятностей, в равной степени касающихся всех людей, 2020 год принес Елизавете мало приятного. Уиллоу, последний из ее знаменитых корги, умер уже два года назад. Тогда королева приняла решение больше не приобретать еще одну собаку своей любимой породы, потому что хотела избавить животных от грусти в случае, если они переживут свою хозяйку. А теперь умер и Вулкан, один из оставшихся дорги (помеси корги и таксы). Осталась только одна дорги по кличке Конфета", - говорится в статье.

"Принц Эндрю по-прежнему находится в центре расследования скандала вокруг американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. (...) Эпштейн, покончивший с собой в тюремной камере, обвинялся в сексуальном домогательстве к несовершеннолетним девочкам и принуждению к занятию проституцией. Одна из них, американка Вирджиния Джуффр, обвиняет в домогательствах и принца Эндрю", - поясняет автор статьи.

"Тяжелым оказался и добровольный уход внука, принца Гарри, из королевской семьи. Весной Гарри и его супруга Меган отказались от всех официальных обязанностей Виндзоров. Резкая критика Гарри в адрес расизма, с которым британская пресса встретила его жену, закончилась их отбытием из Соединенного Королевства".

"(...) Позже Гарри и Меган заключили прибыльный контракт с Netflix. Говорят, своим сериалом "Корона" стриминговый сервис тоже вызвал недовольство в доме Виндзоров: по данным Daily Telegraph, последний сезон телесериала возмутил королевскую семью тем, как в нем был представлен брак принца Чарльза и принцессы Дианы. Официальных комментариев, как обычно, нет, но издание Telegraph цитировало анонимный источник из окружения Виндзоров, по словам которого семья "невероятно разочарована и рассержена", а имя Чарльза "втоптано в грязь". Сам Чарльз, как говорят, сериал не смотрит".

Также и "королевский тур" принца Уильяма и его супруги Кэтрин оказался менее удачным, чем планировалось. Супружеская пара отправилась в путешествие по Великобритании на королевском поезде, чтобы поблагодарить людей за их заслуги во время пандемии. "Однако эта акция, начатая с хорошими намерениями, столкнулась с различными правилами локдауна, которые среди прочего предписывают отказаться от всех необязательных поездок. Тур по Англии, Шотландии и Уэльсу создал впечатление, что эти правила действуют только для подданных", - отмечает издание.

"Для королевы окончание года будет очень спокойным: вместо того, чтобы, как обычно, проводить рождественские дни с семьей в Сандрингемском дворце, она будет отмечать праздник со своим мужем Филиппом в Виндзорском замке. Есть и небольшой позитивный момент: так как 94-летняя королева и ее 99-летний супруг входят в группу риска, они окажутся в числе первых, кому будет сделана прививка от коронавируса", - пишет Süddeutsche Zeitung.