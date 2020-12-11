Насколько на самом деле велика опасность заразиться коронавирусом в ресторане?

"Чтобы сократить число новых заражений, Федеральный совет Швейцарии хочет ограничить посещение ресторанов. (...) Являются ли кафе и рестораны двигателями пандемии?", - задается вопросом Tages-Anzeiger .

"Последнее исследование по данной теме было проведено в Калифорнии. С помощью компьютерной модели исследователи авторитетного Стэнфордского университета проанализировали, какие места посещают люди, как долго они там находятся и как много людей они встречают. Результат оказался однозначным: большинство заражений происходили в так называемых местах суперраспространения вируса, где в закрытом пространстве в течение продолжительного времени находилось много людей - к ним среди прочего относятся фитнес-клубы, кафе и рестораны", - пишет издание.

"Компьютерная модель основывалась на демографических данных, эпидемиологических показателях и анонимных данных с мобильных телефонов 98 млн людей из 10 крупных городов США. Было изучено пребывание людей в 553 тыс. мест. То есть речь идет об очень масштабном исследовании, - подчеркивает издание. - (...) Оно также показало, что риск заражения в ресторанах сокращается на 80%, если максимальное число посетителей уменьшить на 20%".

"Похожее исследование, но в меньшем формате провел еще в сентябре Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Он опросил 320 человек, сдававших тест на коронавирус в связи с наличием симптомов. У половины из них тест оказался положительным, у другой половины - отрицательным. Обе группы ответили на вопросы о своем поведении за две недели до появления симптомов: ходили ли они за покупками? Посещали ли ресторан? Пользовались ли общественным транспортом? Работали ли в офисе и были ли в парикмахерской?".

"Существенные различия были замечены только в отношении посещения кафе и ресторанов. Люди, у которых был обнаружен коронавирус, до сдачи теста почти в два раза чаще посещали рестораны, чем те, у кого результат теста оказался отрицательным. Также они чаще посещали бары и кафе. Как заключили исследователи из CDC, в таких местах сложно соблюдать меры безопасности, такие как ношение маски и соблюдение дистанции. Так как в маске нельзя есть и пить, необходимы дополнительные меры, например, тщательное проветривание", - говорится в статье.

"Летом британское правительство захотело помочь предприятиям общественного питания компенсировать часть потерь, понесенных весной, - и это удалось: так как оно взяло на себя половину стоимости еды и безалкогольных напитков, пабы и рестораны снова стало посещать намного больше людей. Однако, с эпидемиологической точки зрения, эта акция оказалась бумерангом, как выяснил в октябре Уорикский университет. (...) По его мнению, из-за акции правительства коронавирус смог распространяться быстрее и интенсивнее. Число новых заражений возросло спустя неделю после запуска программы и cнова снизилось через 2 недели после ее окончания".

"Недавно американская газета New York Times провела среди 700 эпидемиологов опрос о том, какие ежедневные действия они считают наиболее рискованными. Чаще всего они называли употребление еды в ресторане. За этим следовало участие в свадьбах и похоронах, а также посещение спортивных мероприятий, концертов или театральных представлений".

"Наименее опасными действиями, согласно опросу, являются проверка почтового ящика (в том числе без соблюдения мер безопасности - ношения маски и соблюдения социальной дистанции), прогулка или встреча на улице с друзьями, а также посещение продуктового магазина или аптеки (с соблюдением мер безопасности).

"Различные исследования показывают, что предприятия общественного питания являются местами, где больше людей могут заразиться коронавирусом. Однако решающее значение имеет то, встречаются ли люди внутри заведения или снаружи. Если они в течение продолжительного времени находятся вместе в закрытом пространстве без маски и соблюдения необходимой дистанции и громко разговаривают друг с другом, риск заражения повышается. Именно это происходит во время употребления еды и напитков в ресторане или баре - особенно сейчас, зимой, когда слишком холодно для того, чтобы сидеть на улице".

"Таким образом, ограничение или даже закрытие предприятий общественного питания может способствовать снижению числа заражений. В Западной Швейцарии (...) эта мера называется в качестве одной из причин быстрого улучшения ситуации в последние недели", - заключает Tages-Anzeiger.