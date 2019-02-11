Крестные отцы путинского газопровода

"Для одних это лишь два газопровода, для других - самое длинное оружие в мире: мегапроект "Северный поток" длиной 2500 км". (...) Оба газопровода призваны наполнить казну Кремля- но, прежде всего, расширить его политическое влияние и политические возможности на Западе", - пишет журналист немецкого таблоида Bild Петер Тиде. Для своих целей Кремль использует связи, деньги, агентов и "крестных отцов" газопровода.

Датский автор Йенс Хофсгаард, написавший книгу "Жадность, газ и деньги - как Германия из-за "Северного потока" рискует будущим Европы", - один из тех, кто занимается расследованием кремлевских связей в Европе. "Газопроводы - важнейший инструмент Кремля для того, чтобы расколоть Европу", - уверен Хофсгаард.

"Для Москвы речь идет о возможности с помощью поставок газа сделать зависимыми страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Благодаря тому, что "Северный поток" выходит напрямую к прибыльному немецкому рынку, Москва может по собственному усмотрению перекрыть кран таким странам, как Польша, Украина, Болгария, Румыния, Прибалтика и Чехия", - говорится в статье.

"Кремль и "Газпром" используют старые методы советских времен и КГБ: они платят огромные суммы, подкупают людей или оказывают давление на ответственных лиц и критиков, чтобы протолкнуть "Северный поток", - утверждает Хофсгаард. - Немыслимо, что немецкое правительство расчищает путь для такой компании".

Во главе кремлевской сети, пишет издание далее, стоят экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и Маттиас Варниг, бывший агент "Штази". Шредера Хофсгаард называет "важнейшим с политической точки зрения человеком для России в Европе". "Путин использует его как агента влияния на Западе. Он использует связи Шредера - он был канцлером в то время, когда в Европе правили почти только социал-демократы", - говорит эксперт.

Маттиас Варниг, бывший агент "Штази", сегодня является мультимиллионером, продолжает Тиде. Он входит в состав верховных органов управления более десяти государственных и полугосударственных российских концернов. Во времена ГДР он занимался экономическим шпионажем, покупкой или похищением запрещенных лицензий на Западе. У него были хорошие связи и с советской КГБ.

Сегодня Варниг - "один из немногих настоящих друзей Путина. Он имеет решающее значение для подводных газопроводов Путина в Балтийском и Черном морях. По данным швейцарской разведки, с помощью своей фирмы Interatis он обеспечил Кремль лицензией на использование средств наблюдения и контроля над подводными трубами. Без этой техники из Индонезии и обходных путей через частную фирму в Швейцарии Москва по сей день не имела бы возможности контролировать свои газопроводы", указывает журналист.

Шредер и Варниг участвовали и в легендарной встрече в одном из берлинских ресторанов в ноябре 2010 года. "Владимир Путин был в городе и посетил ресторан в районе Шенеберг. Заведение принадлежало сыну Варнига. За столом присутствовал и четвертый человек: сегодняшний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. (...) Уже тогда за столом, вероятно, обсуждали особенный проект: газопровод "Северный поток", - повествует издание.

"В Скандинавии, имеющей решающее значение для газопроводов, Варниг и Шредер годами набирали консультантов, бывших политиков и госсекретарей в качестве консультантов и экспертов для "Северного потока", "Газпрома"и других кремлевских фирм, - утверждает Хофсгаард. - Среди них - бывшие министры, половина верхушки шведского политического истеблишмента. (...) Лобби "Северного потока" и "Газпрома" покупало также и экспертов".

В качестве примера он рассказал о ситуации с шведским островом Готланд, в непосредственной близости от которого проходит "Северный поток". "Один морской биолог был одним из главных критиков маршрута. (...) Он был против проекта, предупреждал об опасности газопровода, его воздействии на экологию и заповедник для уток морянок. Но потом фирма Nord Stream AG исполнила его давнюю мечту: компания Шредера и Варнига предоставила его университету 10 млн шведских крон на исследовательский проект. (...) Ему достался и трехлетний исследовательский проект в Ростокском университете. Морянки больше не были предметом обсуждения для "Северного потока", - говорит Хофсгаард. "А после того, как проект "Северный поток" отремонтировал порт Готланда, великодушно профинансировал музей острова и потратился еще на некоторые вещи, появилось и разрешение", - отмечает издание.

На похожие связи Кремль, "Газпром" и "Северный поток" могут рассчитывать и в Германии. Так, три российских почетных консула в Германии имеют тесные связи с Кремлем и его энергетическими концернами, указывает Bild. В частности, почетным консулом России в Ганновере является Хайно Визе, владелец консалтинговой фирмы Wiese Consult. Визе является давним сторонником Шредера, некогда он управлял его предвыборной кампанией в Нижней Саксонии. Хорошие связи у него и с нынешним премьер-министром земли Штефаном Вайлем. Визе поддерживает тесные отношения с бывшим премьер-министром Бранденбурга и российским лоббистом Маттиасом Платцеком, организует в Бранденбурге посвященные России мероприятия на высоком уровне. В Мекленбурге-Передней Померании он придумал "День России", на котором недавно в защиту "Северного потока-2" выступила другая знакомая Визе - премьер-министр земли Мануэла Швезиг, ранее требовавшая в Москве создания нового миропорядка с Россией в качестве сверхдержавы.

"Как такая страна, как Германия, как ведущая нация может идти на подобные сделки с таким государством, как Россия? - возмущается Хофсгаард. - За "Северным потоком" стоит Путин, человек, который подавляет свободу в своей стране, дискриминирует гомосексуалистов, ведет войну в Сирии и против Украины; президент, с подачи которого были совершены хакерские атаки на ваш немецкий парламент, который шпионит за вами, создает фейковые новости, который хочет подорвать Европу, который нас, Запад, буквально объявил врагом". Без путинских "крестных отцов", по словам Хофсгаарда, "никто бы не поддержал проект". Германия "дает Кремлю в руки это опасное оружие", и это "русская рулетка", предостерегает эксперт.