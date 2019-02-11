Брижит Макрон, осажденная "президентша"

"Жена Эммануэля Макрона во многом способствовала популярности своего мужа во время его стремительного восхождения в Елисейский дворец. После кризиса "желтых жилетов" для всей Франции, рассерженной на своего президента, она превратилась в излюбленную мишень для нападок", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

В декабре 2017 года Брижит Макрон и ее супруг наслаждались снегом на лыжном курорте в Пиренеях. Рядом с ними находился ? сотрудник по имени Александр Беналла, говорится в статье. (в настоящий момент во Франции в разгаре "дело Беналлы" - бывшего главы службы охраны президента, которого обвиняют в насильственных действиях в отношении участников митингов 1 мая 2018 года в Париже. - Прим. ред.)

"Полтора года спустя, в разгар "великих национальных дебатов", семейный уикенд на пиренейских склонах кажется недосягаемой роскошью. "Ветер переменился", - признается фотограф, обычно следовавший за "первой леди". Эта супружеская пара, вчера казавшаяся образцовым примером провинциального союза между разными поколениями, стала объектом открытой ненависти. Теперь повсюду реакция на них может выйти из-под контроля", - передает автор статьи.

"Первая леди": такое выражение, не соответствующее официальному статусу жены президента во Франции, стало табуированным в рядах сторонников Макрона. Молодые депутаты партии "Вперед, Республика"(LREM) в начале пятилетнего мандата хвастались в Национальном собрании тем, что Брижит Макрон приглашала их в Елисейский дворец для обсуждения вопросов молодежи или защиты культурного наследия, столь дорогих сердцу этой учительницы, сейчас они не упоминают ее имя в разговорах, - указывает журналист. - Причина? "Ненависть к нему переросла в политическое недоверие к их супружеском чете", - говорится в книге "Госпожа президентша" (Издательство Plon).

"Женщины старше 50 лет, которых очень много на круговых перекрестках, занятых "желтыми жилетами" в провинциальных городах, настроены наиболее агрессивно, - говорится в публикации. "Их история достойна уважения, - сказала Le Temps в феврале одна из зачинщиц движения в Ивето (Нормандия). - Тот факт, что она сохраняет в 65 лет (она родилась 13 апреля 1953 года) любовь своего мужа, который на двадцать четыре года моложе ее (он родился 21 декабря 1977 года), является потрясающим уроком. Но какой имидж она стала выдавать после его избрания? Мы видим ее только среди молодых людей, она одета по-молодёжному в наряды от великих кутюрье. А как же мы? Нас для нее не существует. Она ориентирована только на успешность".

"Книга-биография "Госпожа президентша", написанная совместно журналистами Авой Джамшиди и Натали Шюк, противоречит общему настрою. В начале февраля опрос общественного мнения, опубликованный глянцевым журналом Closer, показал, что 79% французов по-прежнему выступают против того, что для официальной деятельности Брижит Макрон есть специальная статья в президентском бюджете", - пишет Верли.

"Почему так изменилось отношения общественного мнения к нынешней "президентше"? - задумывается автор статьи. "Она любит учеников, но не народ. Как и ее муж, который поклоняется учителям и говорит так, как они", -считает одна бывшая сотрудница Елисейского дворца.

"Пенсионеры больше не признают Брижит Макрон как представительницу своего поколения: "Очевидно, что Брижит Макрон должна была бы больше вдохновиться примером Бернадетты Ширак или Ивонны де Голль, чем Карлы Бруни (жены Николя Саркози). Если не считать того, что между ними обнаружилось немало общих черт", - пишут два биографа Брижит Макрон.

"В такой стране, как Франция, быстро переходящей к вспышкам революционного гнева, нападки на Брижит приобрели социальный характер с оттенком классовой борьбы. Тот факт, что она заказала новый набор посуды для Елисейского дворца (изготовленного Севрской фарфоровой мануфактурой), часто цитируется "желтыми жилетами", которые забывают о том, что она совсем мало изменила меблировку дворца и что она за свой счет купила двухъярусные кровати для своих внуков в ... Икее", - указывает Le Temps.

"За образом этой провинциалки вновь всплывает тень богатой буржуазии, к которой принадлежала ее семья Троньё, гораздо более обеспеченная в финансовом отношении, чем семья Макрон, - говорится в статье. - Ее усилия по восстановлению культурного достояния вместе со своим другом Стефаном Берном становятся аргументом для утверждений о том, что она ностальгирует по дворянству и даже по монархии. (В конце сентября 2017 года президент Макрон поручил журналисту и телеведущему Стефану Берну, который также является признанным авторитетом в области генеалогии и истории аристократических семейств Франции, провести ревизию памятников французской культуры по всей стране и изыскать новые источники их финансирования. - Прим. ред.)"

"Ее словно поразило "проклятие Елисейского дворца", где жены всегда с трудом переносили президентские сроки своих мужей. Та, которая нравилась за то, что она воплощает в себе одновременно и жизненный опыт, и нарушение табу, стала осажденной первой леди, упавшей в пропасть, разделяющую сегодня ее мужа и часть французов", - резюмирует Верли.