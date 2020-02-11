Каждая вторая женщина хотела бы иметь больший размер груди

"Более 70% женщин по всему миру недовольны размером своей груди. Почти половина женщин хотели бы иметь больший размер груди, почти четверть хотели бы, чтобы их грудь была меньше. Лишь примерно каждая третья женщина довольна своей грудью", - сообщает немецкий таблоид Bild.

Такой вывод был сделан в международном исследовании, опубликованном в научном журнале Body Image. В нем приняли участие более 18, 5 тыс. женщин из 40 стран. Средний возраст опрошенных женщин составил 34 года, передает издание.

"Представления об идеальном размере груди отличаются в разных странах: в международном сравнении женщины в Индии, Пакистане, Египте, Ливане и Великобритании считают идеальной особенно большую грудь. В Японии, на Филиппинах, в Германии, Австрии и Малайзии, женщины, наоборот, хотели бы иметь относительно небольшую грудь".

"В целом исследование говорит о том, что в мире идеалом чаще всего считают среднюю или большую грудь", - отмечает издание.

"Недовольство собственной грудью может иметь серьезные последствия для здоровья: женщины, которые отмечали, что недовольны своей грудью, также указывали, что реже проверяют свою грудь на предмет изменений, например, появление в ткани груди узлов".

"Рак груди - это вид рака, который в мире чаще всего приводит к смерти среди женщин, и низкий процент выживания связан с плохим наблюдением за собственной грудью", - указал Вирен Свами, ведущий исследователь Университета Англия Раскин.

"Для борьбы с распространенным среди женщин недовольством своей грудью необходимы социальные и политические инициативы, которые определяли бы ценность женщины не по величине ее груди, считают авторы исследования".