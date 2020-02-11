Эхуд Ольмерт: "Нетаньяху не хочет мира"

Эхуд Ольмерт - один из наиболее известных политиков Израиля. В период с апреля 2006 по март 2009 года он занимал должность премьер-министра страны. В интервью немецкому изданию Handelsblatt предшественник Биньямина Нетаньяху говорит о плане Дональда Трампа по Ближнему Востоку, своем собственном предложении палестинцам и прогнозе на выборы в марте.

"Я удивился бы, если бы он его принял", - прокомментировал Ольмерт отказ палестинского президента Махмуда Аббаса принять план, предложенный Трампом.

"Под моим руководством правительство Израиля предлагало ему программу, которая, с точки зрения палестинцев, была гораздо более рациональной и привлекательной. А так как не получилось с моим предложением, не стоит ждать, что он согласится с худшим предложением", - отметил политик.

"Оно [предложение] базировалось на отступлении к границам 1967 года. В остальном оно содержало элементы, похожие на сделку Трампа. Как и Трамп, я предлагал, чтобы восточный Иерусалим стал столицей Палестины. Но старый город со святынями я хотел поставить под международный контроль. Если бы Аббасу сегодня представили мое тогдашнее предложение, он, возможно, его принял бы. Он знает, что возвращение беженцев в сегодняшний Израиль безнадежно. Поэтому ему нужно символическое решение", - считает Ольмерт.

"В день, когда Израиль уйдет с Западного берега Иордана и Израиль больше не будет оккупантом, в этот момент мир перестанет интересоваться палестинцами. Сегодня они вызывают интерес прежде всего потому, что они живут в израильской оккупации. Конечно, мы по историческим причинам имеем особое отношение к Иудее и Самарии, но это была и есть оккупация. (...) Более 50 лет мы живем с оружием. Это вызывает напряжение, и поэтому мир интересуется палестинцами", - отметил собеседник издания.

"Существует международное соглашение о том, что внутри Иудеи и Самарии у нас остаются три региона. Там живут 250 тыс. человек. В регионах, которые нам нужно будет эвакуировать, живут 120 тыс. человек. Их можно отправить в три поселенческих блока. Для них это будет перемещение внутри территории Западного берега Иордана, другие могли бы переехать в Негев. Это единственное решение", - указал Ольмерт.

"Он [Нетаньяху] не хочет мира. Тот, кто хочет мира, не строит беспрестанно поселения. К тому же он не ведет с Аббасом переговоры, он встречался с ним максимум один раз за десять лет. А я за три года пребывания в должности встречался с ним 36 раз", - подчеркнул политик.

Говоря о предстоящих выборах в Израиле, Ольмерт отметил: "Биби - это уже история. Он исчерпал себя. У него нет шансов победить на выборах 2 марта и остаться премьером".