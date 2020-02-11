"Потерял ли Си Цзиньпин Небесный мандат?"

"(...) В понедельник, 10 февраля 2020 года, Си Цзиньпин надел маску на лицо, как и большинство его соотечественников, и, наконец, посетил больницу, предназначенную для лечения пациентов, зараженных новым вирусом. Президенту Китая потребовалось более пяти недель, чтобы проявить сочувствие к жертвам коронавируса и на месте призвать медицинских работников приложить все усилия для того, чтобы остановить эпидемию, которая парализовала его страну с начала года. А ведь этот человек не боится показываться на публике, в частности, во время крупных демонстраций Народно-освободительной армии", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"С момента вступления в должность в 2012 году Си Цзиньпин продолжал укреплять свою личную власть и контроль над народом со стороны Коммунистической партии. Подобное возвращение к своего рода маоистскому авторитаризму не было проблемой до тех пор, пока Пекин пожинал экономические и геополитические успехи своей стратегии "новых шелковых путей". Однако социальные последствия нынешней эпидемии рискуют все изменить. Мученичество доктора Ли Вэньляна глубоко потрясло китайцев и заставило их усомниться в правильности авторитарной коммунистической системы. То, что молодой врач из больницы в Ухане, находящейся в эпицентре эпидемии, подвергался преследованиям со стороны полиции за то, что он надлежащим образом предупредил своих коллег об опасности нового вируса, то, что соображения "социальной стабильности", свойственные коммунистическим властям, взяли верх над наукой и защитой населения - все это в Китае уже не могут переварить", - комментирует автор статьи.

"В начале XXI века в Китае доктор Ли Вэньлян стал такой же мобилизующей иконой, какой был капитан Альфред Дрейфус в конце XIX века во Франции. Девять известных китайских интеллектуалов только что направили петицию во Всекитайское собрание народных представителей в Пекине (которое обычно ежегодно собирается в начале марта), чтобы попросить этот парламент напомнить о свободе слова, закрепленной в статьях 35 и 51 китайской Конституции, потребовать, чтобы власти уважали ее, и сделать 6 февраля (дата смерти доктора Ли) "Днем свободы слова", - передает журналист.

"Китайские социальные сети вскипели от негодования. Интернет-полиция больше не знает, как давать отпор, поскольку китайские интернет-пользователи весьма изобретательны в своем умении обходить цензуру. Китайцы не выходят на улицы, тем не менее, они массово протестуют, вооружившись одними лишь компьютерами и смартфонами. Они больше не хотят терпеть подавление правды", - комментирует Жирар.

"(...) Неужели Си Цзиньпин потерял Небесный мандат? Все больше и больше китайцев задают себе такой вопрос. Небесный мандат - это концепция, появившаяся во времена династии Чжоу (с 1122 до 256 года до н.э.) и использовавшаяся как источник легитимации власти императоров Китая. Она основана на одобрении, которое небеса дают мудрым и добродетельным правителям, и которое прекращается, когда они начинают плохо управлять или становятся коррумпированными", - напоминает обозреватель.

"(...) Между тем, в последнее время концентрация власти в руках Си Цзиньпина не сильно ему помогла: запугивание жителей Гонконга не сработало; вмешательство в избирательную кампанию на Тайване оказалось контрпродуктивным; торговое противостояние с Соединенными Штатами не было выиграно", - анализирует автор публикации.

"Готова ли коммунистическая партия Китая во имя спасения своего будущего пойти на уступки? Обяжет ли она Си Цзиньпина вернуться к более коллегиальному осуществлению власти? Будет ли она содействовать децентрализации, основанной на реальном правопорядке? Будет ли она, наконец, применять права человека и гражданина, предусмотренные в Конституции? Или наоборот, мы станем свидетелями ужесточения режима после того, как пройдет состояние боевой готовности, связанное с эпидемией? Си Цзиньпин сейчас стоит перед решающим выбором", - считает автор статьи.

"Как долго способен выжить режим, потерявший искреннюю поддержку своего народа? В России ленинизм более чем на шестьдесят лет пережил убитую им демократию", - резюмирует Рено Жирар.