Таинственная волна угроз о взрывах в России

"(...) Храм Христа Спасителя, главное религиозное здание в Москве, и МГИМО, один из крупнейших вузов столицы: в один и тот же день, в понедельник, 11 февраля, эти два знаковых учреждения подверглись эвакуации людей и тщательному осмотру после поступления сообщений об угрозе взрыва. Эти два места вошли в число сотен, если не тысяч, других мест, ежедневно становящихся мишенями таинственной волны предупреждений о якобы заложенных там бомбах, которые охватили страну с ноября прошлого года, причем авторы их пока не выявлены", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Как сообщило агентство "Интерфакс", только в четверг, 6 февраля, в Москве, главном городе страны, были эвакуированы около 10 тыс. человек. В тот день угрозы о заложенных бомбах поступили в отношении 350 школ или учебных заведений, 35 судов, более 30 больниц и "полицейские проверили все 232 станции метрополитена" столицы, добавляет "Интерфакс", оценивая, что с ноября из-за такого рода предупреждений в Москве были эвакуированы 1,6 млн человек ".

"Столица - не единственный город, затронутый этим необъяснимым явлением, которое мешает повседневной жизни россиян. Различные учреждения, в частности школы, детские сады, а также предприятия, также стали объектами таких угроз взрыва в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на Урале и в Хабаровске, на Дальнем Востоке. Сценарий каждый раз более или менее одинаков: угрозы поступают по электронной почте, иногда по телефону, и включают список "заминированных" мест ", - отмечает журналист.

"Никаких взрывчатых веществ после таких анонимных сообщений до сих пор не обнаружено, они стали настолько повторяющимися, что зачастую уже больше не приводят к чрезвычайным мерам, - пишет Le Figaro. "Правоохранительные органы в 80-90% случаев обследуют объекты без эвакуации людей" - сказал один проверенный источник, процитированный "Интерфаксом".

"Основные СМИ до сих пор не поднимали этот вопрос, по-видимому, чтобы не вызывать тревогу у общественности. Однако такое молчание выдает определенное замешательство властей перед лицом угрозы безопасности, которую им, по-видимому, трудно отследить и даже объяснить, и это начинает вызывать беспокойство, - комментирует Барлюэ. - 18 января либеральное издание "Новая газета" опубликовало открытое письмо с призывом к директору ФСБ Александру Бортникову".

"Нет ни у кого в нашей стране такого количества специалистов по безопасности и борьбе с преступлениями в области IT и связи, такого оборудования, такого накопленного опыта", подчеркивается в этом тексте, где директора ФСБ призывают принять меры в кратчайшие сроки. Петиция по этому вопросу за несколько дней собрала 8000 подписей", - говорится в статье.

"Между тем, в конце января Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила о блокировке служб шифрованной электронной почты, зарегистрированных в Нидерландах и Швейцарии, - указывает автор статьи. - По сообщениям официального источника, один из этих ресурсов Startmail.com отправил более тысячи сообщений с угрозами о "минировании" в органы судебной власти 16 регионов России, как сообщает один официальный источник".

"На данном этапе не приводятся какие-либо следы или мотивы, а также не упоминаются какие-либо подозреваемые", - уточняет Le Figaro.

"(...) По признанию телекоммуникационного жандарма Роскомнадзора, блокировка зашифрованных сообщений имеет ограниченное применение, поскольку достаточно всего лишь сменить службу обмена сообщениями или использовать VPN (виртуальную частную сеть) для ее обхода", - отмечает Барлюэ.

"Технологии сегодня настолько усложнились и предоставляют преступникам столько инструментов, что даже самым современным службам безопасности не удается их остановить", - анализирует Валерий Ширяев, бывший сотрудник КГБ, ставший специалистом по военным вопросам в издании "Новая газета".