Manswering в действии: когда мужчины отвечают вместо женщин

"Когда мужчина отвечает на вопрос, заданный женщине, в этом нет ничего анекдотического. Это несколько напоминает отрицание ее способности выражать свои мысли, и даже отрицание ее существования", - пишет Slate.fr.

"(...) Слово manswering - неологизм, который я создаю для описания явления, когда мужчина (man на англ. языке) отвечает (answer) вместо женщины на вопрос, который был специально обращен к последней, как форма лишения высказывания, что приближается к mansplaining и manterrupting (неуважительное отношение к женщине), - пишет автор публикации Дафне Лепортуа. - В таком нежелательном вмешательстве нет ничего комичного: за этим стоит вопрос гендерно-дифференцированного распределения полномочий".

"Можно возразить, что это явление не является гендерным или даже мужским, что мы нередко становимся свидетелями случаев, когда вместо супруга высказывались женщины. Очевидно, что такое возможно. Пример, который приходит на ум, чтобы отрицать существование мужского manswering, или, по крайней мере, утверждать сосуществование (или даже превосходство) женской версии - womanswering - это фраза типа"нет, нет, Реми не будет завтра пить с вами пиво, он должен сначала закончить ремонт кухни", и напоминает о том, что если женщина берет слово в таком случае, это раскрывает ее большую умственную нагрузку в этой паре".

"(...) Другой возможный сценарий, наблюдаемый эмпирическим путем лингвистом Деборой Кэмерон и, среди прочего, автором книги "Миф о Марсе и Венере. Правда ли, что мужчины и женщины говорят на разных языках?", опубликованной в 2007 году: "В основном, так происходит потому, что мужчины не удосуживаются ответить, и женщины хотели компенсировать их грубость".

"(...) Проблема в том, что невозможно собрать цифры, чтобы точно и статистически узнать, выступают ли мужчины чаще, чем женщины, в роли отвечающих от имени человека противоположного пола, и каковы мотивы этого лишения возможности высказаться. "Я не знаю, насколько широко распространено это явление, - уточняет лингвист и феминистка. - И я думаю, что будет сложно исследовать эту тему с методологической точки зрения".

"(...) Как говорится в книге "Мужчины, женщины и повседневные разговоры" (2003) социолингвиста Дженнифер Коутс, заслуженного профессора английского языка и лингвистики в английском университете Рохемптона, дружеские разговорные привычки мужчин и женщин не обязательно одни и те же: "Все разговоры включают обмен информацией, но в разговорах между подругами целью разговора является не столько обмен информацией, сколько установление и поддержание хороших социальных отношений".

"Среди друзей и в исключительно мужской группе ситуация иная: информация имеет больший вес, а вопросы воспринимаются как запрос фактической информации, а не как средство установления связи", - говорится в статье.

"Возможно, поэтому автоматически мужчины, услышав вопрос, который им не адресован и на который у них есть (или они думают, что у них есть ответ), позволяют себе вмешаться. Ведь главное, чтобы предоставлялась информация...", - поясняет журналистка.

"(...) Мы захватываем власть и унижаем другого, мы устанавливаем иерархические отношения, - уточняет психосоциолог Доминик Пикар. - Если мужчина и женщина находятся в комнате, а третье лицо обращается к женщине с вопросом "Что я могу для вас сделать?", и если мужчина отвечает "она ищет туалет", "ей хочется виски-соды" или "у нее свидание с Х ", то это обесценивающая ситуация: это означает, что женщина не может ответить сама или что она столь малозначительна, что нет смысла ждать, пока она ответит сама и поэтому она нуждается в опекуне." (...)

"(...) Иногда так происходит с детьми, которые, как часто полагают, невосприимчивы к разговорам между взрослыми. Раньше в больших домах было много слуг - и мы не собирались благодарить их за прислуживание за столом, мы вели себя так, словно блюдо само появилось по волшебству. Такая ситуация все еще присутствует во многих сферах услуг, в ресторанах и в такси, где разговоры беспрепятственно продолжаются в присутствии сотрудников", - указывает автор статьи.

"(...) С другой стороны, когда ни униформа, ни обслуживание не побуждают действовать таким образом, "мы чувствуем себя проигнорированными: это отрицание того, кем мы являемся, и это очень жестоко, потому что образ и осознание самого себя, которые есть у человека, как и его самоидентификация, всю жизнь строятся отчасти на основании взгляда со стороны других людей", - подчеркивает психосоциолог.