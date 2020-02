11 февраля 2020 г. Робин Диксон | The Washington Post Это были российские веганы, экологи, антифашисты и любители страйкбола. Затем их обвинили в терроризме "В понедельник российский военный суд в Пензе осудил семерых антифашистов по обвинениям в терроризме и приговорил их к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Это дело подвергается широкой критике правозащитных организаций, которые утверждают, что признания подсудимых были получены под пытками", - передает The Washington Post, напоминая, что "в 2017 году ФСБ обвинила 11 левых антифашистов и анархистов в планировании взрывов на организованном Россией Чемпионате мира по футболу 2018 года и в преддверии президентских выборов 2018 года. Их предполагаемый план состоял в том, чтобы дестабилизировать страну и свергнуть правительство". "Военный суд в Санкт-Петербурге еще не вынес приговор четверым из 11 обвиняемых. Подсудимые обвиняются в организации террористической группировки под названием "Сеть"*. Они были любителями страйкбола, игры, похожей на пейнтбол. По данным ФСБ (...), в действительности игры были формой тренировки. Организация была запрещена как террористическая организация в апреле", - сообщается в публикации. "Несколько обвиняемых сообщили о пытках и угрозах со стороны следователей ФСБ. Amnesty International заявила, что эти люди были привлечены к ответственности за принадлежность к "несуществующей "террористической" организации". В понедельник были осуждены Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Василий Куксов, Михаил Кульков, Максим Иванкин, Андрей Чернов и Илья Шакурский. Шакурского, Пчелинцева и Куксова также обвинили в торговле оружием. Пчелинцев, которого обвинили в том, что он был организатором, получил самый долгий срок - 18 лет", - говорится в статье. "Российская правозащитная организация "Мемориал" заявила, что дело против них сфабриковано и политически мотивировано. Организация объявила их политзаключенными (...), - указывает The Washington Post. - Наталья Прилуцкая, российский исследователь Amnesty International, считает, что обвинения являются плодом воображения российских спецслужб и что суд был показным. По ее словам, из процесса стало ясно, что дело сфабриковано, и никакой террористической организации "Сеть"* никогда не существовало, только группа молодых людей, которые любили играть в страйкбол". "Главная обеспокоенность по этому делу связана с применением пыток в отношении тех, кто был осужден сегодня по пензенскому делу и по делу в Санкт-Петербурге, где суд еще продолжается, - сказала она в интервью в понедельник. - Всякий раз, когда мы слышим о пытках, у нас возникает вопрос о законности получения доказательств". "Пытки распространены в России, - говорит она. - В нашей работе мы получаем много жалоб на пытки, особенно в случаях, связанных с обвинениями в экстремизме и терроризме". По ее словам, опросы родственников обвиняемых, проведенные Amnesty International, показывают, что доказательства были подброшены. The Washington Post отмечает, что российская независимая "Новая газета" озаглавила свою статью, посвященную приговору, "Семь причин, почему мы не верим следствию по делу "Сети"*, указывая на пытки, подложные или выдуманные доказательства, изменения в версии обвинения и отсутствие доказательств террористического плана. (...) ""В интервью, опубликованном Новой газетой" в воскресенье, в рамках которого 27-летний Пчелинцев, инструктор по стрельбе и веган, интересующийся вопросами окружающей среды, давал письменные ответы на вопросы, он указал, что он и другие были активистами, настроенными против авторитаризма, но никакой формальной группы и лидера не существовало", - говорится в статье. "Нас обвиняют в том, что мы "планировали спланировать" (именно так) что-то, а что - толком никому не понятно и не известно", - сказал он. По его словам, "подсудимые не были в одной тусовке. У каждого свой круг общения. (...) Вместе мы ничем толком не занимались. Иногда хаотично пересекались на каких-то мероприятиях типа концертов, фримаркетов, на субботниках, спортивных турнирах, в походах, на кинопоказах. Боже, да миллион всего! Общее только одно - все это низовая инициатива. И она бесит режим (...)". "Другой обвиняемый, Виктор Филинков, инженер-программист, процесс над которым продолжается, был арестован в январе 2018 года в Санкт-Петербурге. Его отвезли на микроавтобусе на окраину города с натянутой на лицо шапкой и пытали несколько часов, пока он не признался, рассказал он "Медиазоне", российскому интернет-изданию, занимающемуся правами человека. (...) 23-летний Шакурский описал, как сидел в одном белье с засунутым в рот носком и с проводами, привязанными к большим пальцам его ног. (...) По словам Прилуцкой, исследователя Amnesty International, заявления о пытках не были должным образом расследованы" _______________________________________________________________________________ *Эта организация признана террористической и запрещена в РФ. Источник: The Washington Post