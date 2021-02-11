Коронавирус побежден? Отпускники массово направляются на "свободный от вируса" остров

"С некоторых пор пандемия коронавируса не играет на Занзибаре никакой роли - что привлекает на остров множество отпускников. Но действительно ли на острове нет коронавируса?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Бродить по пляжу, наслаждаться бирюзовым морем и не беспокоиться о коронавирусе - на танзанийском острове Занзибар эта мечта уже стала реальностью. Президент Джон Магуфули в одночасье объявил о завершении пандемии в июне 2020 года: "Мы молились и постились, - сказал он, согласно сообщениям СМИ. - Бог нас услышал". Райский остров для отдыха считает, что он "свободен от вируса" - что, вероятно, в первую очередь объясняется тем, что уже несколько месяцев здесь не делают тестов на Covid-19. Туристы могут приезжать сюда без ограничений, в аэропорту проводится лишь измерение температуры. Но к необходимости сдавать тест или соблюдать карантин это, как правило, не приводит", - отмечает журналистка Франциска Кайндль.

"То, что в Танзании действительно нет коронавируса, кажется более чем спорным. Прежде всего потому, что в соседней Кении, как сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), заражено более 100 тыс. человек. (...) Женщина, лишь недавно вернувшаяся с отдыха на острове, говорит об "абсолютно другом параллельном мире". По ее словам, там никто не придерживается никаких правил. Масок на острове почти не увидеть, вечеринки и футбольные матчи проходят, как обычно. Рестораны также заполнены людьми".

"Такое легкомысленное отношение к пандемии коронавируса вызвало недавно шок у консалтинговой компании Skytrax, внимательно изучившей аэропорт Занзибара. "Мы шокированы низкими стандартами здравоохранения и безопасности в международном аэропорту Абейда Амани Карума, - заявил, по данным портала aerotelegraph.com, глава компании Эдвард Плейстид. - За последние 8 месяцев наши команды провели проверки по поводу Covid-19 во многих уголках мира, но этот аэропорт хуже, чем мы могли себе представить". По его словам, протоколы безопасности, связанные с коронавирусом, в аэропорте просто отсутствуют".

"Также нет указаний о гигиене рук, соблюдении дистанции и ношении масок. Маски также невозможно приобрести в аэропорту. По словам Skytrax, там есть лишь несколько диспенсеров с дезинфицирующими средствами. В связи с большим количеством пассажиров в аэропорту едва ли возможно соблюдать дистанцию", - говорится в статье.

"Особенно восточноевропейские и российские туристы массово приезжают сегодня на восточноафриканский остров. По данным NZZ, лишь из Украины и России в некоторые дни на Занзибаре приземляется по 5 чартерных самолетов. (...) В последние 2 месяца количество туристов на Занзибаре достигло приблизительно уровня прошлого года", - пишет Frankfurter Rundschau.