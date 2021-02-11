Немецкие газохранилища уже несколько лет не были настолько пустыми

"Газовые хранилища в Германии не заполнены даже наполовину. Причиной этого является всемирная цепная реакция", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Этой зимой крупные газохранилища в Германии, в которых хранится газ из России, Нидерландов и Норвегии, опустевают непривычно быстро. В настоящий момент подземные хранилища заполнены лишь на 41%. В тот же период времени в прошлом году они были заполнены на 82%", - говорится в статье.

По словам Тобиаса Федерико, директора аналитического центра Energy Brainpool, такого низкого уровня заполненности газохранилищ не наблюдалось уже четыре года. "В конце декабря немецкие хранилища были заполнены еще на 73% - в 2019 году в это время они были заполнены на 97%. "В конечном итоге это было связано со всемирной цепной реакцией", - поясняет Федерико. Тогда в Азии было очень холодно, а спрос на сжиженный природный газ (LNG) очень высок. LNG, который транспортируют на танкерах и поэтому, в отличие от трубопроводного газа, продают по всему миру, отправляли преимущественно в Азию. В этой связи в Европе, где некоторые государства также импортируют LNG, цены на газ поползли вверх. Поэтому вновь стали усиленно использовать газ из хранилищ".

Компании-операторы пытаются успокоить потребителей. "Обеспечение газом в любом случае гарантировано", - сказал представитель северонемецкой региональной энергетической компании EWE, эксплуатирующей собственные газохранилища. По его словам, то, что к концу отчетного периода, заканчивающегося 31 марта, запасы газа в хранилищах уменьшаются, - нормальное явление".

"Дебаты о заполненности газохранилищ стали интересовать общественность после первого российско-украинского газового спора зимой 2005-2006 года, - отмечает издание. - Тогда была прервана транспортировка газа через Украину, являющуюся важнейшим маршрутом транспортировки, и на Запад поступило значительно меньше газа".

"После того спора, который повторялся неоднократно, ведутся более интенсивные дебаты о зависимости от российского газа. Российский государственный концерн "Газпром" в свою очередь построил сначала газопровод "Северный поток" через Балтийское море, чтобы создать альтернативный маршрут, и теперь хочет удвоить мощности с помощью "Северного потока-2". Газопровод почти готов, но завершение его строительства затягивается, так как проект сталкивается с массивным политическим сопротивлением в ЕС и США".

"Также и в связи с сегодняшним уровнем заполненности хранилищ строятся домыслы о том, что Россия снова ограничила транспортировку газа через Украину. Однако в отрасли этого не подтвердили. Но, по словам Федерико, новый газопровод через Балтийское море мог бы разрядить напряженную ситуацию с хранилищами: "Северный поток-2" мог бы снять напряженность, - сказал он. - Газа, поставляемого только по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2", было бы достаточно для того, чтобы покрыть потребности Германии", - передает Handelsblatt.