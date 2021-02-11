Усиливается давление на союзников Навального

"(...) Российские власти усиливают давление на сторонников Алексея Навального, который после возвращения в Москву 17 января находится в заключении. В среду был выдан ордер на арест Леонида Волкова, близкого соратника главного оппозиционера Кремля, проживающего в Литве. Он обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции, что карается тремя годами лишения свободы. К тому же во вторник Волков, курирующий региональные офисы Навального, призвал людей выразить свою поддержку и в следующее воскресенье - в День святого Валентина - и выйти вечером во дворы своих домов, включить фонарики в своих мобильных телефонах и собрать из фонариков сердечко. После массовых арестов - около 10 тыс.​ человек по всей России - в ходе недавних акций протеста сторонники Навального отказались от дальнейших акций протеста до весны следующего года. Однако ожидается, что протестное движение продолжится хотя бы в социальных сетях", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Леонида Волкова также - и, возможно, это главное - обвиняют в том, что он обсуждал с представителями стран Евросоюза санкции, которые могут быть введены в отношении людей из ближайшего окружения Владимира Путина, как этого требовал Алексей Навальный. Информация, раскрытая самим Волковым, сильно разозлила российские власти, осудившие его в качестве ​ "предателя", - говорится в статье. - По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, было бы целесообразно законодательно приравнять призывы к введению санкций против России к "преступным деяниям"; закон в этом направлении находится в стадии разработки. "Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"(...) Ведущий госканала "Россия 1" Дмитрий Киселев в своем шоу сказал, что в Германии Навальному сконструировали образ лидера российской оппозиции, что заведомо ложно. "У него нет ни идей, ни созидательного опыта, ни реальной народной поддержки", - добавил ведущий, считающийся голосом Кремля. В том же лагере многие комментаторы дошли до того, что стали напоминать о националистическом прошлом того, кто "однажды назвал грузин грызунами и предложил бомбить Тбилиси", - заявил "аналитик" Дмитрий Солонников", - передает Le Figaro.

​"Еще более коварным является идущее полным ходом давление и запугивание тех, кто выразил свою поддержку Навальному. В Москве центр имени Мейерхольда удалил сэ своего сайта актрису Варвару Шмыкову после того, как она записала видеобращение в поддержку оппозиционера. Точно так же в Высшей школе экономики, московском учреждении, которое считалось либеральным, ответили расторжением договора с преподавателем Анной Велликок. Ее арестовали на 14 суток за репост призыва к протесту...", - указывает автор публикации.

"В рядах власти с удовлетворением отмечают, что аудитория Навального явно не расширяется. Правда, по данным недавнего опроса "Левада-центра", 80% россиян слышали о протестных акциях в поддержку Алексея Навального. Но большинство сохраняет отрицательное (39%) или безразличное (37%) отношение к протестующим. Лишь 22% респондентов заявили о положительном отношении к протестному движению. По мнению 43% россиян, протестующими двигало прежде всего накопившееся недовольство положением дел в стране; только 16% опрошенных сказали, что люди вышли на улицы из-за возмущения арестом Навального", - пишет Le Figaro.

"Устроил разнос Навальному и исторический критик Владимира Путина Григорий Явлинский. В статье "Без путинизма и популизма", опубликованной в его блоге, бывший кандидат в президенты (2000 и 2018 гг.) жестоко нападает на самого Алексея Навального и его проект. "Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального", - пишет Григорий Явлинский. (...)