Юлия Навальная приземлилась в Германии

"Супруга арестованного российского оппозиционера Алексея Навального прилетела в Германию. В то время как российские СМИ намекнули, что жена Навального покинула свою родину из-за страха, в Берлине речь шла о частном визите в Германию. По информации Der Spiegel, вечером Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте-на-Майне".

"После своего отравления летом прошлого года критик Путина Навальный прибыл в Германию вместе со своей супругой, она была рядом с ним в течение нескольких месяцев, пока он выздоравливал, - напоминает издание. - (...)После ареста Навального в России множатся протесты его сторонников. (...) Российская полиция реагирует на них массовыми задержаниями, лишь в январе было задержано более 11 тыс. человек".

"Теперь были существенно увеличены штрафы за участие в несанкционированных протестах и их финансировании. Так, тем, кто в будущем не будет следовать указаниям сотрудников российских органов безопасности, придется ожидать штрафов в размере от 10 тыс. до 200 тыс.рублей, говорится в принятом в среду законе. Наряду с лишением свободы также могут быть назначены обязательные работы на срок от 40 до 120 часов", - говорится в публикации.

"Так как в последнее время команда Навального призывала США и ЕС к введению санкций против аппарата власти Путина, контролируемый кремлевской партией "Единая Россия" парламент обсуждает теперь закон, рассматривающий такие требования как уголовное преступление, а именно как госизмену. (...) Прокремлевские СМИ постоянно называют критиков Путина врагами российского народа", - пишет Der Spiegel.