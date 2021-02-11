Владимир Переверзин: "Я вспорол себе живот, чтобы меня перевели из камеры"

"Владимир Переверзин отсидел несколько лет в российской тюрьме и был готов умереть, чтобы уйти от произвола со стороны своих надзирателей. Бывший менеджер компании "Юкос" знает, что ждет Алексея Навального. Он не рассчитывает, что критик Кремля выйдет на свободу, - пишет немецкое издание Die Welt. - (...) О времени, проведенном в тюрьме, Переверзин написал книгу. На немецком она называется "Матросская тишина". Это название печально известного московского СИЗО, в котором находился под стражей Переверзин - и куда теперь помещен российский оппозиционный политик Алексей Навальный". Журналистка Die Welt Штеффи Унслебер побеседовала с Переверзиным, живущим сейчас в изгнании в Берлине.

По словам Переверзина, в "Матросской тишине" он ощущал себя "вовсе не так плохо". "Это было лучшее время за мои 7 лет тюрьмы. Но это было связано с блоком, в котором я находился. В 10 метрах, в другом блоке, заключенные подвергались пыткам. Это демонстрирует большой произвол, царящий в российских тюрьмах. Все зависит от того, какое настроение у начальника тюрьмы. Навальный - публичная личность, он находится в хорошей части тюрьмы. Путин не заинтересован в том, чтобы его там подвергали пыткам. Главное, чтобы он оставался в заключении", - сказал собеседник издания.

По словам Переверзина, Навальный прочел его книгу уже 6 лет назад, "ведь он знал, что рано или поздно он окажется в тюрьме. Он хотел подготовиться к этому. После прочтения книги он сказал о ее содержании: "Хорошо, теперь я знаю, что меня ждет". К сожалению, эти знания ему теперь действительно пригодятся", отметил Переверзин.

"Я был готов умереть, - рассказал он о своем пребывании в тюрьме. - Это единственный способ выжить. Я показал это, когда вспорол себе живот, чтобы меня перевели в секцию для больных. Тогда мои сокамерники подверглись давлению и коллективным наказаниям - потому что я не хотел давать показания против Ходорковского. К сожалению это был единственный путь, который мне оставался".

"Я не думаю, что он [Навальный] выйдет на свободу - и после 2 лет и 8 месяцев заключения, которые он должен отсидеть сейчас. После этого они снова найдут что-то, в чем его можно обвинить. Путин хочет держать Навального в тюрьме так долго, как это возможно. Навальный унизил Путина своим расследованием о его личном дворце. Он выставил Путина на посмешище перед своими друзьями. Поэтому теперь Путин хочет отомстить", - считает Переверзин.

"За Навальным сейчас тщательно наблюдают, как за рыбой в аквариуме. Поэтому Путин не будет убивать его напрямую. Но, конечно, Путину понравилось бы, если бы он умер от несчастного случая или, например, от сердечной недостаточности. Дело Навального используется российским правительством для того, чтобы показать другим оппозиционерам, что может произойти с ними. Оно должно показать им: с вами может произойти все что угодно, в любой момент. Вы не в безопасности", - указал собеседник издания.

"Путин обращается с российским населением, как с заключенными. Но Россия - не тюрьма, он не сможет подавить каждый протест. Возможно, люди будут оставаться дома и больше не будут выходить на улицы, но они останутся при своем мнении и все равно будут критически относиться к правительству", - полагает Переверзин.

"Путин живет в прошлом. Его поддерживают старые люди. Но большинство россиян живут в будущем и смотрят вперед", - подчеркнул собеседник издания.