Подлинные причины российского присутствия в Сирии

Французское издание Atlantico.fr побеседовало с Аленом Родье, отставным высокопоставленным офицером французской службы разведки и замдиректора Французского центра разведывательных исследований (CF2R), расспросив его о том, каковы мотивы российской операции в Сирии.

"В какой степени театр военных действий сирийской операции мог являться тренировочным лагерем для испытания и "продвижения" российского военного потенциала, как с точки зрения техники, так и людей?" - поинтересовалось издание.

"Даже если геостратегическая цель Москвы в Сирии была иной, совершенно верно то, что театр военных действий в Сирии - это гигантский лагерь для тренировки, для испытания техники и тактик и для приобретения опыта военнослужащими", - считает эксперт.

Что касается российских военнослужащих, то срок службы в Сирии - три месяца, отметил Родье. "Разумеется, это не предназначено для того, чтобы приобрести максимальную оперативную эффективность на местах, так как офицеры начинают чувствовать себя готовыми лишь в конце этого периода, - добавил отставной разведчик. - Но это позволяет максимальному количеству кадров получить исключительный боевой опыт, а руководству оценить их компетентность".

"Что касается техники, когда российский ВМФ задействует крылатые ракеты, пускаемые со Средиземного или Каспийского морей, чтобы уничтожить несколько внедорожников на краю сирийской пустыни, целью является не тактическая эффективность (это делает дорогостоящей уничтожаемую цель), а возможность испытать эти современные вооружения", - считает Родье. По мнению эксперта, "помимо испытаний, это также позволяет Москве показать другим странам, особенно тем, которые являются членами НАТО, что Россия обладает грандиозным военным потенциалом".

"В то время как на постсоветскую Россию показывали пальцем касательно ее конвенционального потенциала, сегодня модернизация эффективна?" - спросило экс-разведчика издание.

"Модернизация российской армии пока не достигнута, особенно по причине нехватки средств - я напомню, что в 2018 году Москва выделяет 70 млрд долларов на свою оборону, тогда как США выделяют в 10 раз больше, - отметил Родье. - Однако постепенно театр военных действий в Сирии позволяет ей усилить свой военный потенциал, изменяя свои тактики и совершенствуя свою технику, которая получает маркировку "испытано в бою". Это также является важным фактором, чтобы увеличить экспорт российских вооружений в страны, которые стремятся к хорошему соотношению качества и цены".

"Нужно ли видеть в этом аспекте российского вмешательства его главную причину? Какая еще приоритетная цель могла привести к такому решению?" - осведомилось издание.

"Никакая власть не начинает военную операцию, чтобы создать тренировочный лагерь для забавы своих военных, - ответил эксперт. - Конечно, всегда существует политическая причина". По мнению Родье, цель Москвы в Сирии - "это создать там на ближайшие пятьдесят лет оплот в восточной части Средиземного моря". "Таким образом Россия исполняет свою давнюю мечту о доступе к "теплым морям", - пояснил отставной разведчик. - Именно с этой целью должен быть модернизирован порт Тартус - чтобы туда могли причаливать суда большой грузоподъемности, которые на данный момент вынуждены стоять на якоре в открытом море, - и должна быть укреплена воздушная база в Хмеймиме". В завершение эксперт добавил, что в будущем Москва надеется завершить свое внедрение, договорившись о благоприятных условиях в Египте и в Ливии.