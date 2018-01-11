Влюбилась, приняла ислам и пропала

16-летняя Юлиане Х. из Гамбурга была обычным подростком, посещала танцевальную студию, красилась. А потом влюбилась в молодого алжирца, подавшего запрос на получение статуса беженца, приняла ислам и надела хиджаб. После того как молодой человек был депортирован, исчезла и Юлиане, сообщает Bild.

Норберт Х. рассматривает фотографии своей дочери в их гамбургской квартире. "Раньше она была обычным подростком: ходила на танцы, на плавание, хотела стать ветеринаром". Все изменилось в 2016 году, в День отца, рассказывает Норберт. "Она сказала, что приняла ислам. Она стала ходить в хиджабе и длинных балахонах". Юлиане, продолжает ее отец, стала прогуливать школу, ее часто видели в компании молодых мужчин в центре города.

"У меня было такое ощущение, что ей промыли мозги", - говорит Норберт. Спустя какое-то время он обратился в ведомство по делам детей и молодежи, Юлиане стала посещать специальную группу. В марте 2017 года девушка показала ему фото своего друга, Морхеда Д., которому в 2015 году было отказано в статусе беженца, и он подавал апелляцию.

"Связавшись с Морхедом Д., которому сегодня предположительно 19 лет, девушка стала совершать мелкие правонарушения, регулярно домой наведывалась полиция. Однажды пара даже совершила налет. Юлиане была помещена в новое заведение для трудных подростков, откуда постоянно сбегала. И тогда к делу подключилась уголовная полиция", - повествуют авторы статьи.

Как рассказывает отец Юлиане, сотрудники предупредили ее, что она встала на опасный путь. "Подруга Юлиане рассказывает, что той нравилось все, что связано с Кораном, правда, она была недовольна, что Морхед поднимал на нее при всех руку", - говорится в статье.

В октябре прошлого года Морхед был депортирован в Алжир, и у Норберта Х. появилась надежда, что все образуется. "Однако Юлиане продолжила контактировать с его окружением: соседи рассказывают, что, пока отец был на работе, к девушке приходила некая женщина в традиционной мусульманской одежде".

2 декабря Юлиане пошла вечером к подруге и больше домой не возвращалась. "Позже я нашел в ее комнате ключи и мобильный. С собой она взяла дорогое украшение из золота, ноутбук и игровую приставку", - говорит Норберт. Мужчина считает, что его дочь давно за границей.

В середине декабря Юлиане сообщила своей подруге через Facebook, что поссорилась со своим молодым человеком и хотела с ним расстаться, но он ее не отпускает. Вскоре после этого подруга пропавшей девушки получила еще одно сообщение: "Оставь ее в покое, а не то зарежу", сообщает Bild.