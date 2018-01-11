Борьба с обычаями, которые ассоциируют менструацию с позором, в Южной Азии

Индийская активистка Никита Азад два года назад начала в интернете кампанию под лозунгом "Я счастлива, потому что у меня идет кровь", - пишет El Mundo. Азад и сотни молодых индианок стали делиться в интернете своими фотографиями, историями из жизни и желаниями покончить с традиционным для Южной Азии убеждением, что менструации надо стыдиться, сообщает журналист Виктор М. Оласабаль. "Спустя два года Азад полагает, что общественной активности прибавилось, люди лучше осознают проблему, но еще многое нужно сделать", - говорится в статье.

"В Индии менструации по-прежнему используются как инструмент дискриминации женщин", - отмечает издание. Страх что-то запачкать, стать мишенью для насмешек, обвинений и оскорбительных комментариев побуждает некоторых девочек-подростков в критические дни не посещать школу и магазины.

"А к чувству стыда добавляются открытые запреты. Во многих местах женщина в период менструации не может входить в храм, дотрагиваться до пищи, есть или спать рядом с другими людьми, а иногда ее даже не допускают в общественные места. И все потому, что ее обвиняют в "нечистоте" из-за кровотечения", - говорится в статье.

"Налагаются ограничения, и в результате женщины во время менструации не имеют свободы, в том числе свободы передвижения, не находят поддержки", - сказала в интервью Арундати Муралидхаран, руководитель организации Water Aid, которая осуществляет в Индии несколько проектов, связанных с гигиеной во время менструаций.

Она полагает, что в Индии наблюдается "заметный прогресс" в сфере санитарии и гигиены. И все же, по данным Water Aid, 70% матерей считают менструацию чем-то грязным и заразным, 54% девушек-подростков не знают, что такое менструация, пока она у них не начинается впервые, лишь 45% полагают, что менструации - это нормально, а подавляющее большинство во время менструаций соблюдает общественно-культурные или религиозные запреты.

В Индии большая часть женщин не пользуется прокладками: одни - потому что цены слишком высокие, другие - по неосведомленности. "Обычно используются тряпки, лоскутки сари или газетная бумага, что нередко влечет за собой инфекции и проблемы с гигиеной", - говорится в статье.

Меры предпринимаются: например, городская администрация Дели снабжает бесплатными прокладками более 700 тыс. учениц государственных школ.

Журналист напоминает о том, что обычаи, связанные с менструациями, становятся причиной трагедий. За последний год стало известно о смерти четырех женщин в Непале, связанной с изоляцией во время менструации. Одна отравилась дымом от костра, две скончались от переохлаждения, четвертую укусила змея.

"Временная ссылка в лачугу, где женщина находится в одиночестве, называется "чаупади", - поясняет издание. Эта индуистская традиция обязывает женщину во время менструации свести к минимуму контакты с людьми, животными и растениями. Иначе она заразит их своей предполагаемой "нечистотой" и принесет несчастье.

В Непале эта традиция запрещена с 2005 года.

"Правительство Непала и активисты пытаются бороться с чаупади, но тщетно, причины - в коррупции и нехватке ресурсов. Учителя не знают, как поднять эту тему, никто не хочет никак противодействовать обычаю, который так глубоко укоренился", - заявила в интервью Клара Гарсиа Кортес, основательница НКО Be Artsy, обучающая менструальной гигиене сельских жителей.