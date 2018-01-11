"Свиньи" и их союзники/союзницы имеют основания для беспокойства": Каролин де Аас и феминистки отвечают на колонку, опубликованную в Le Monde

Французский канал France Info публикует ответ феминистки Каролин де Аас, подписанный примерно 30 активистками, на колонку за подписью 100 женщин, включая актрису Катрин Денев, опубликованную 9 января в Le Monde. В статье защищалась "свобода приставать" после того, что подписантки характеризуют как "кампанию доносов", нацеленную на мужчин, обвиняемых в сексуальных домогательствах вслед за делом Вайнштейна.

"Каждый раз, как наблюдается прогресс относительно прав женщин, как пробуждается общественное сознание, появляется сопротивление, - пишет де Аас. - Как правило, оно предстает под видом "это, конечно правда, но...". 9 января мы лицезрели "#Metoo - это было здорово, но...". По правде говоря, в использованных доводах не было ничего нового".

"Есть опасность зайти слишком далеко". "Как только равенство делает шаг вперед, хоть на полмиллиметра, добрые люди нас немедленно предупреждают о том, что есть риск впасть в крайность, - отмечает автор. - Что касается крайности, так мы в самой ее гуще. Это крайность мира, в котором мы живем. Во Франции каждый день сотни тысяч женщин становятся жертвами домогательств. Десятки тысяч - сексуального насилия. И сотни - изнасилований".

"Больше нельзя ухаживать". По словам французской феминистки, подписантки колонки "намеренно смешивают отношения соблазнения, построенные на уважении и удовольствии, с насилием". "Весьма удобно все смешивать, - говорится в статье. - Это позволяет все валить в одну кучу. По сути, если домогательства и насилие - это "агрессивная форма ухаживаний", значит это не так страшно. Подписантки ошибаются. Ухаживания и домогательства отличаются не степенью, а своей природой. Насилие - это не "усиленное соблазнение". В одном случае другой человек воспринимается как равный/--ая, его желания, какими бы они ни были, уважаются. В другом он считается объектом в нашем распоряжении, а его собственные желания или его согласие полностью игнорируются".

"Подписантки колонки в Le Monde - по большей части рецидивистки в области защиты педопреступников или апологии изнасилования, - утверждает де Аас. - Они вновь используют свою медийность, чтобы принизить значимость сексуального насилия. По сути дела, они презирают миллионы женщин, которые переживают или пережили это насилие".

По мнению французской феминистки, многие из подписанток колонки "часто не медлят с обличением сексизма, когда он исходит от мужчин из рабочих кварталов". "Однако когда шлепок по заднице исходит от мужчин их среды, он относится к "праву приставать", - говорится в тексте. - Эта странная двойственность позволит оценить их приверженность к феминизму, на которую они ссылаются".

"Этим текстом они пытаются вновь водворить свинцовый гнет молчания, который мы начали приподнимать, - пишет активистка. - Им это не удастся. Мы жертвы насилия. Нам не стыдно". "Мы покончим с сексистским и сексуальным насилием", - обещает де Аас.

"Свиньи" и их союзники/союзницы обеспокоены? Это нормально. Их старый мир исчезает. Очень медленно - слишком медленно - но неумолимо", - заключает автор.