Сирия на пути к труднодостижимому миру?

29-30 января на саммит в Сочи должны съехаться посланники Дамаска, его российских и иранских покровителей, Турции и сирийской оппозиции. Цель - положить конец конфликту, однако сцепка России, Ирана и Турции хрупка как никогда. Путин, кажется, смог спасти режим Асада, свержения которого годами шаблонно требовал Вашингтон, пишут СМИ. Если в Сирии будет мир, беженцы смогут вернуться домой, подчеркивает немецкое издание.

"Уязвленная наступлением, которое режим Дамаска ведет в провинции Идлиб, Турция вызвала 9 января послов Ирана и России в МИД в Анкаре", - передает корреспондент Le Monde Мари Жего. Дипломатам было сказано о "замешательстве" Турции в свете "нарушения границ зоны деэскалации в Идлибе", которые были определены весной 2017 года в Астане.

В провинции Идлиб под контролем множества мятежных групп, среди которых господствует бывшая "Джебхат ан-Нусра"*, проживают 2,6 млн человек, включая более миллиона перемещенных лиц. "Под прикрытием борьбы с "Ан-Нусрой"* силы режима также наносят удары по умеренным мятежникам", - заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

Как передает Жего, 29-30 января на саммит в Сочи должны съехаться посланники режима Дамаска, его российских и иранских покровителей, Турции и сирийской оппозиции. Цель - положить конец конфликту, унесшему более 340 тыс. жизней с 2011 года, однако, по словам журналистки, "сцепка России, Ирана и Турции никогда не казалась столь хрупкой".

С точки зрения Турции, наступление на Идлиб - это нарушение договоренности. В мае 2017 года Россия, Турция и Иран договорились об учреждении четырех якобы безопасных "зон деэскалации" в рамках перемирия, заключенного на шесть месяцев. По договоренности с Москвой и Тегераном Турция установила осенью 2017 года наблюдательные посты в Идлибе, что не обошлось без вопросов ее партнеров, когда турецкие войска при входе в провинцию сопровождались джихадистами, говорится в статье.

"Эта ситуация отнюдь не удовлетворяет Москву, которая считает, что перемирие больше не имеет смысла, - пишет Жего. - Кремль страстно желает покончить с мятежниками с тех пор, как они осуществили 31 декабря и совсем недавно - в ночь с 6 на 7 января - нападения с помощью дронов на военную авиабазу Хмеймим и базу в Тартусе".

"Россия почти обвинила американскую армию в организации нападения дронов на российскую воздушную базу в Сирии на прошлой неделе, а именно, заявила, что такие летательные аппараты могли поступить только из крупной военной державы, вроде Соединенных Штатов, - сообщают корреспонденты The Daily Beast. - Однако за несколько дней до того, как уникальные самопальные дроны обнаружились в ходе атаки, продавец на повстанческом рынке оружия в соцсетях, проживающий в сирийской провинции Идлиб, разместил объявление о продаже точно такой же на вид модели колченогих самодельных дронов с похожим снаряжением".

"Атака на самое сердце российских вооруженных формирований в Сирии нанесла удар по триумфальным разговорам об окончательной победе над сирийскими повстанцами", - пишут журналисты, напоминая, что Путин месяц назад посетил базу Хмеймим, "чтобы сделать заявление в стиле Джорджа У.Буша о том, что "миссия выполнена".

"После этой атаки, ответственность за которую пока не взяла на себя ни одна повстанческая группа, Россия повела речь о заговоре. "Источник из российского Минобороны" мрачно намекнул государственному телеканалу ТАСС, что присутствие разведывательного самолета ВМФ США в Средиземном море могло иметь какое-то отношение к атаке, а также что использование беспилотниками системы наведения, основанной на технологии GPS, указывает на участие в атаке целого государства", - говорится в статье.

"Однако объявление, опубликованное 31 декабря на черном рынке дронов в Telegram-канале, где повстанцы торгуют всем, от мотоциклов до автоматов, показывает, что данное оружие могло быть доступно любым повстанцам, лишь бы были деньги, - пишут журналисты. - Продавец предлагал дрон вместе с двумя маленькими снарядами размером с гранату: "Братья, продаю разведывательный самолет, который сбрасывает снаряды".

"В Сирии идут последние бои. Переломный момент настал благодаря интервенции России. США также косвенно помогли режиму", - пишет Винфрид Цюфле в немецком издании Augsburger Allgemeine.

"Владимир Путин спас голову Башара Асада, - констатирует журналист. - Запад дал осечку? Почему он активно не вмешался в борьбу за власть в Сирии на стороне оппозиции?"

Автор предлагает вспомнить события в Ливии. После того как был свергнут Каддафи, Россия и Китай обвинили США в выходе за рамки мандата ООН, и в случае с Сирией, используя право вето, препятствовали принятию Совбезом любой резолюции.

Но многие западные страны не могли бы сообщить своим гражданам о военном вмешательстве в сирийский конфликт без мандата ООН, и "Запад ограничился малодушной поддержкой разрозненных групп повстанцев", пишет журналист.

Что касается борьбы с ИГИЛ*, то США удалось, по крайней мере, установить контроль над территориями, "однако тем самым Запад сыграл на руку Асаду, нейтрализовав в лице ИГИЛ* его самого опасного противника", говорится в статье.

"Путин, кажется, победил: он смог спасти режим Асада, свержения которого годами шаблонно требовал Вашингтон. Шеф Кремля проучил Запад (...) При этом возвращение мира в Сирию выгодно и для Запада: беженцы смогут вернуться домой и заново отстроить свою страну", - заключает журналист.

*"Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористические организации, запрещенные в РФ.