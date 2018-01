11 января 2018 г. Редакция | The New York Times Кто прислушается к предостережению демократов насчет России? "Единственная потенциальная выгода от вмешательства России в выборы в 2016 году - в том, что оно повысило осведомленность о более широкой угрозе, которую президент Владимир Путин несет демократиям в Европе и других частях света", - пишет The New York Times в редакционной статье. "Столкнувшись с установкой республиканцев на самоуспокоенность (те побаиваются, что внимание к этим интригам может обнажить что-то в отношениях штаба Трампа с Россией), демократы из сенатского комитета по международным отношениям опубликовали доклад, который, как представляется, содержит самое всеобъемлющее описание войны России с Западом, имеющееся в открытом доступе. В докладе обосновывается довод, что выборы в 2016 году (которые, по мнению всех американских разведслужб, включали в себя российское вмешательство для содействия избранию Трампа) - часть модели, по которой Путин старается постепенно разрушить западные институты и подрывать веру в демократические практики", - говорится в статье. "Доклад должен стать для США сигналом тревоги, призывающим срочно предпринять вместе с союзниками меры для защиты демократии. Но есть крупное препятствие - президент Трамп и лидеры Конгресса, создающие ему возможности для работы", - считает издание. По мнению газеты, Трамп все еще очарован Путиным и отказывается признать, что Россия угрожает безопасности США. "Республиканцы в Конгрессе выражают больше опасений по поводу тех, кто разоблачил российское вмешательство, чем по поводу самого этого вмешательства, они ничего не сделали, дабы гарантировать, что такое не может повториться", - пишет издание. Демократы надеются, что доклад побудит администрацию США ввести на практике санкции, которые Конгресс одобрил в прошлом году, отмечает издание. Крайний срок введения санкций - 29 января. Между тем Трамп в Twitter "осудил демократов за публикацию доклада и вновь заявил, что не вступал в сговор с Москвой. "Россия и весь мир смеются над глупостью, очевидцами которой они стали", - написал он. Он прав, но не осознает, над кем тут смеются", говорится в статье. Источник: The New York Times