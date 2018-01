11 января 2018 г. Майкл Ходарковский | The New York Times Возрождение старой лжи с целью объединить новую Россию "Ночью 16 июля 1918 года последний российский царь Николай II был убит вместе с женой и пятью детьми в подвале дома в Екатеринбурге, где их четыре месяца держали большевики", - пишет профессор истории в Университете Лойолы (Чикаго) Майкл Ходарковский в статье для The New York Times. "Относительно этого был достигнут более-менее полный консенсус, основанный на не оставляющих сомнения данных, собранных многочисленными экспертами", - отмечает автор. Однако Русская православная церковь продолжает задавать новые вопросы, намекая на самые мрачные теории заговоров. "В конце прошлого года церковные деятели придали делу новый оборот с опасными последствиями, предположив, что казнь Романовых была "ритуальным убийством" - а эта фраза оживляет клеветнические слухи, которые были неотъемлемой частью преследований российских евреев во времена царизма", - отмечает Ходарковский. "Этот инцидент можно было бы проигнорировать как фантазии некоторых антисемитски настроенных элементов в РПЦ, связанных с ультраправыми российскими группировками", - пишет автор. Но произнесший эти слова епископ Тихон Шевкунов - не обычный священник: он является высокопоставленным помощником патриарха Кирилла, а также повсеместно считается духовным наставником президента Владимира Путина. И предположение о ритуальном убийстве настолько отягощено традиционным антисемитизмом, что на следующий день после его заявления официальный представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин заявил, что это напоминает о "самых мрачных временах", говорится в статье. Ходарковский поясняет, что обвинения евреев в ритуальных убийствах тесно связаны с ожесточенным антисемитизмом царских времен, так, они послужили поводом к началу печально известных погромов 1903-1905 годов, во время которых погибли более 2 тыс. евреев и которые правительство даже не пыталось остановить. "Зачем возрождать идею ритуального убийства сейчас? Стал ли епископ Тихон путинским Распутиным?" - спрашивает историк. "Одна из версий предполагает, что разжигание традиционного антисемитизма - это тактический ход Кремля с целью сыграть на ультраправом русском национализме накануне президентских выборов в марте", - рассуждает он. Дело в том, что Кремль все больше и больше полагается на РПЦ, пишет автор. И в центре усилий Кремля по пропаганде патриотической идеологии стоит епископ Тихон, полагает он. В последнее время епископ Тихон возглавил мегапроект под названием "Россия - моя история", предполагающий создание сети центров патриотической истории, говорится в статье. В рамках щедро спонсируемого "Газпромом" проекта подобные центры были открыты в нескольких городах России, причем последний - в Казани, столице Татарстана. Этот регион был лишен своей автономии летом 2017 года, и там сокращается изучение татарского языка в школах, отмечает Ходарковский. "Другие регионы с преимущественно нерусским населением переживают схожие изменения, что не оставляет сомнений в том, что Кремль и церковь, столкнувшись с сокращением этнического русского населения и растущей численностью мусульман, начали кампанию по русификации с целью сделать многонациональную Российскую Федерацию более гомогенным государством, которое объединят русский народ и Православная Церковь", - утверждает Ходарковский. "Игнорируя уроки прошлого, церковь и государство вновь дают волю зловещим силам правого экстремизма и идут рука об руку в мрачную неизвестность", - заключает ученый. Источник: The New York Times