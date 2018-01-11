Когда спецпрокуроры преследуют американских президентов по пятам

Дональд Трамп, возможно, скоро будет вынужден отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера в связи с предполагаемыми российскими контактами. Практически все предшественники президента - за исключением одного - были замешаны в различных скандалах, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Со времен бесславного ухода с поста президента Ричарда Никсона "отнюдь не добровольное общение со спецпрокурорами, которые расследуют (...) темные делишки, возможно, происходящие в Белом доме, стало практически неотъемлемой частью президентской должности в США", - отмечает автор публикации Реймер Клювер.

Но "Трамп не был бы самим собой, если бы не отличился и тут", пишет журналист: еще ни один хозяин Белого дома не попадал в фокус внимания спецпрокурора уже в первый год своего мандата.

"Однако, - говорится в статье, - еще ни разу следователям не удавалось лишить президента США занимаемой должности. Даже в рамках "Уотергейтского скандала" к отставке Никсона привели не расследования комиссии спецпрокурора Арчибальда Кокса. Когда президент почувствовал, что петля на его шее затягивается, он уволил Кокса, после чего Конгресс начал расследование против президента в связи с препятствованием работе правосудия. Уйдя в отставку в августе 1974 года, Никсон избежал нависшей над ним угрозы импичмента", - пишет журналист.

В 1980-е годы фигурантом сразу нескольких скандалов становился Рональд Рейган. "Биллу Клинтону "посчастливилось" столкнуться с самым упрямым спецпрокурором - Кеннетом Старом, - отмечает журналист. - Клинтон долго сопротивлялся допросу в связи с обвинениями в сексуальной связи с практиканткой Моникой Левински", но был вынужден пойти на компромисс. Он хотел во что бы то ни стало избежать впечатления, что дает показание в суде как обвиняемый - поэтому отвечал на вопросы из Белого дома, а не в зале суда. Допрос транслировался в режиме реального времени, говорится в статье.

Расследования Стара хоть и привели к обвинению в Конгрессе и процедуре импичмента против Клинтона, однако в конечном итоге против высказались даже республиканцы и Клинтон остался в Белом доме.

"Со следственной комиссией имели дело и Джеральд Форд, и Джимми Картер, и отец и сын Буши (...). Единственным, кто обошелся без громких скандалов и публичных расследований в ходе президентства, хотя, возможно, был и не безгрешен, - Барака Обама", - констатирует в заключение автор.