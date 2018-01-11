Пиар вместо политики

"Брюссель расстилает перед Польшей красную ковровую дорожку. Страх перед выходом страны из ЕС сильнее желания выступить в защиту демократии и правого государства. До Рождества был ледниковый период, а теперь снова намечается оттепель", - пишет Эрик Бонзе в Tageszeitung, упоминая недавний теплый прием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Брюсселе.

Европейская общественность хотела бы знать, как действовать по вопросу спорной польской судебной реформы. Возможны санкции со стороны ЕС. Впервые стране ЕС угрожает потеря права голоса, говорится в статье.

До полного или частичного лишения Польши прав в ЕС дело не дойдет - для этого необходимо единогласное решение, а Венгрия уже заявила о готовности наложить вето на решение ЕС. "Авторитарный и националистический восточный фронт не сдается, и процесс ЕС против Польши угрожает окончиться ничем", - отмечает Бонзе.

Председатель Европейской комиссии Юнкер и его первый заместитель Тиммерманс "пытаются найти золотой мост, чтобы избежать критического голосования в совете министров и опасного поражения", пишет журналист.

То, что незадолго до визита в Брюссель Моравецкий уволил несколько особенно враждебных ЕС министров, похоже на "жертву пешкой" в Варшаве и отвлекающий маневр в Брюсселе, где, очевидно, до сих пор не выработали ясной стратегии перед лицом авторитарной угрозы из Восточной Европы.

"Тиммерманс и Юнкер колеблются между угрозами и успокоением, между эскалацией и разрядкой. Стратегия за этим не кроется. После "Брекзита" Брюссель не хочет рисковать выходом еще одной страны из ЕС", - полагает Бонзе.

"Однако когда-нибудь ЕС придется принять решение, что важнее: сохранить единство или защитить демократию и правовое государство? Это тревожный сигнал, говорящий о том, что ответ больше не появится сам по себе", - пишет журналист в заключение.