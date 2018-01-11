Деньги пришли слишком поздно

"Более пяти миллионов советских солдат страдали в немецком плену. Только 1175 из них получили денежную компенсацию в размере 2,5 тыс. евро", - передает немецкое издание Tageszeitung.

Изначально эксперты говорили о 4 тыс. оставшихся в живых бывших советских военнопленных, которые могли получить компенсации в рамках специальной программы.

При этом в Германии советские солдаты, ставшие жертвами нацистского плена, долгое время ни играли никакой роли. Только в мае 2015 года по инициативе Левой партии Бундестаг принял соответствующее решение о выплате советским солдатам единовременной компенсации, передает издание.

"Количество поступивших заявлений на выплату оказалось меньше и без того низких ожиданий", - отмечает автор публикации Тобиас Шульце.

По мнению депутата Левой партии Яна Корте, это "горький и постыдный итог". "Тем не менее, инициатива и решение Бундестага были, конечно, правильными и важными, но, к сожалению, абсолютно очевидно, что они слишком запоздали", - признает политик.

Как отмечается в статье, среди 1767 правильно оформленных заявлений Федеральное ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов Германии на настоящий момент отклонило 429 заявлений: в некоторых случаях заявители не являлись солдатами Красной армии либо не находились в немецком плену, в других случаях заявления были составлены членами семей уже умерших ветеранов, говорится в статье.

Большая часть из 10 млн евро, выделенных бюджетным комитетом Бундестага для реализации программы, останется неиспользованной. Пока переведено только около 3 млн евро, сообщается в публикации. По словам депутата Корте, его партия будет выступать за то, чтобы оставшиеся средства были либо направлены тем заявителям, чье право на получение компенсации было одобрено, либо использованы для мемориальной и образовательной деятельности по данной теме, сообщает издание.