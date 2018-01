11 января 2018 г. Том Парфитт | The Times Мальта продает богатым россиянам паспорта ЕС "Российские магнаты приобрели свободу передвижения по Евросоюзу, купив мальтийские паспорта за суммы, измеряемые в сотнях тысяч евро", - сообщает корреспондент The Times Том Парфитт. Среди получателей - гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож и миллиардер, владелец инвестхолдинга O1 Group Борис Минц, пишет издание. Речь идет о программе для "индивидуальных инвесторов", по которой можно получить полноценное гражданство Мальты. "Московское информагентство РБК обнаружило в опубликованном мальтийскими властями списке лиц, получивших гражданство в 2016 году, 700 россиян и членов их семей. Никаких признаков незаконности нет, но борцы за транспарентность говорят, что эта схема, возможно, уязвима для злоупотреблений", - говорится в статье. В декабрьском расследовании российского отделения Transparency International сделан вывод, что схема выдачи паспортов недостаточно проверяется Евросоюзом, что "создает дополнительные возможности для коррумпированных чиновников". Со своей стороны, Мальта заявила, что программа внесла крупный вклад в ее экономику. Сходные программы есть на Кипре, в Австрии и Болгарии. "Великобритания предлагает визы взамен на инвестирование 2 млн фунтов", - напоминает автор. Источник: The Times