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11 января 2018 г.
11 января 2018 г.

Дебора Хейнс | The Times

Кибератака на Британию может "по ошибке спровоцировать ядерный удар", говорится в докладе Chatham House

"Согласно оборонному аналитическому центру, кибератака способна привести к тому, что Британия или другая страна, располагающая ядерным оружием, по ошибке нанесет удар", - пишет журналистка The Times Дебора Хейнс.

Хейнс цитирует доклад Chatham House: "Киберуязвимости в системах и структурах ядерных вооружений представляют собой целый ряд опасностей и рисков. В лучшем случае цифровая небезопасность систем ядерных вооружений, вероятно, подорвет веру и уверенность в военном потенциале и инфраструктуре ядерного оружия".

"В худшем случае кибератаки могут привести к умышленной дезинформации и непреднамеренному применению ядерного оружия. В период кризиса потеря доверия к возможностям ядерного оружия может повлиять на процесс принятия решений и подорвать веру в ядерное сдерживание и в особенности в распространение средств ядерного сдерживания в странах-союзницах", - говорится в докладе.

Ядерное оружие разрабатывалось до появления продвинутых компьютерных технологий, и "в результате нынешняя ядерная стратегия часто упускает из виду широкое использование цифровой технологии в ядерных системах", цитирует издание.

В документе говорится, что ядерные державы обязаны принять меры по снижению киберрисков в структуру своих систем управления, контроля и коммуникации, пишет The Times.

Источник: The Times


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