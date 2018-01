11 января 2018 г. Джордж Сандеман, Джон Симпсон | The Times Британия отклонила просьбу Ассанжа о получении дипломатического статуса Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил эквадорский паспорт, что породило слухи о его скором переезде из посольства Эквадора в Лондоне, однако МИД Британии отклонил просьбу о предоставлении Ассанжу дипломатического статуса, сообщают Джордж Сандеман и Джон Симпсон в The Times. "Правительство Эквадора недавно запросило дипломатический статус для господина Ассанжа в Великобритании. Великобритания не удовлетворила эту просьбу, и мы не ведем с Эквадором переговоры по этому вопросу. Эквадору известно, что путь решения этой проблемы заключается в том, чтобы Джулиан Ассанж покинул посольство и предстал перед правосудием", - приводит The Times заявление представителя британского МИДа. Со ссылкой на газету El Universo издание сообщает, что Ассанжа зарегистрировали в провинции Пичинча, а документ ему передали 21 декабря. В свою очередь, министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что будет искать "третью страну или лицо", чтобы помочь положить конец "невыносимой" ситуации. "Паспорт мог бы стать частью процесса по вывозу Ассанжа из Великобритании: в посольстве ему была бы предоставлена должность, дающая дипломатический иммунитет. В прошлом высказывались предположения, что его могут тайно вывезти в аэропорт на дипломатической машине", - говорится в статье. "Вместе с уже предоставленным ему политическим убежищем паспорт и гражданство Эквадора могли бы стать эффективными средствами для Ассанжа. Однако Кито и Лондону может быть непросто найти приемлемого посредника. Круг надежных доверенных лиц Ассанжа все сокращается из-за его склонности ссориться с коллегами и любым, кто с ним не согласен", - подчеркивают журналисты. Попытки найти дипломатическое решение осложняются из-за позиции США, которая после избрания Трампа остается неясной, отмечается в статье. При этом "Трамп заявлял, что не против привлечения Ассанжа к ответственности, несмотря на роль Wikileaks в распространении электронных писем, что навредило Хиллари Клинтон и пошло на пользу его предвыборной кампании". Источник: The Times