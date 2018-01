11 января 2018 г. Дэн Бойлан | The Washington Times Вашингтон взбесил Россию, переименовав улицу перед российским посольством "Вызвав возмущенную реакцию в другом полушарии, городской совет округа Колумбия (местный административный орган Вашингтона. - Прим. ред.) проголосовал за переименование улицы перед российским посольством в честь человека, который был одним из основных противников президента Владимира Путина и в 2015 году был убит вблизи Кремля", - сообщает журналист The Washington Times Дэн Бойлан. Теперь отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне перед российским посольством будет называться "Площадь Бориса Немцова". "Хотя подбор провокационных почтовых адресов для посольств враждебных стран - не новое явление, предложение повлекло за собой скорую и возмущенную реакцию некоторых видных российских депутатов", - сообщает корреспондент. Владимир Жириновский заявил, что это попытка "напакостить перед российским посольством", а другой депутат Госдумы предложил присвоить посольству США в Москве адрес "Североамериканский тупик, дом 1". Убийство Немцова вызвало возмущение в мире и шок у оппозиционных политиков. "Маленький мемориал вблизи места, где его убили, часто становился жертвой вандалов в ночное время", - отмечает корреспондент. "Нынешний российский политический режим хочет стереть память о моем отце, так как обоснованно полагает, что символы важны, что они способны потенциально стимулировать и вдохновлять перемены", - сказала в начале декабря Жанна Немцова, дочь убитого политика, выступая на заседании городского совета Вашингтона. "В прошлом году пять чеченцев были признаны виновными в убийстве Немцова. Но его родственники и сторонники уверяют, что лицо, которое было заказчиком убийства, пока не привлечено к ответственности", - говорится в статье. Мэри Чэй, соавтор постановления о переименовании улицы, сказала в интервью "Радио Свободная Европа": "Почти нет сомнений в том, что мотивами убийства [Немцова] были его политические убеждения, его популярность и то, что он часто и открыто критиковал российское правительство". "Она добавила, что в Вашингтоне никто не сможет убрать новые таблички, которые вскоре появятся как дань памяти Немцову", - говорится в статье. "Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на этот шаг флегматично, сказав в интервью ТАСС, что решения о названиях улиц - "прерогатива городских властей", но заметив, что шаг осуществляется в момент, когда "состояние двусторонних отношений между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря". Источник: The Washington Times