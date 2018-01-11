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Press digest
11 января 2018 г.
11 января 2018 г.

Эдуард Штайнер | Die Welt

Как Путин морочит голову Западу рекордными поставками газа

"Заявленной целью ЕС является сокращение зависимости от поставок сырья из России. Однако актуальные данные об импорте "Газпрома" показывают, что происходит обратное", - пишет Эдуард Штайнер на страницах немецкой Die Welt.

Согласно недавно опубликованным данным об экспорте газового концерна "Газпром", в 2017 году ЕС импортировал максимальное за все время количество российского газа. Объем поставок оказался на 8,1% больше в сравнении с 2016 годом. Самым крупным покупателем российского газа была и остается Германия - импорт российского газа в 2017 году здесь также побил рекорд, передает издание.

То, что Россия, несмотря на всю напряженность в отношениях с Брюсселем, поставляет в Европу рекордные объемы газа, связано не только с холодной зимой в прошлом году. Цены контролируемого Кремлем концерна стали более гибкими в странах, связанных с запланированным строительством газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", считает Дмитрий Маринченко, аналитик и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch.

В действительности именно эти страны в 2017 году закупали газ больше всего у "Газпрома", сообщается в статье.

При этом Брюссель не только хочет воспрепятствовать строительству новых российских газопроводов, но и сохранить транзит газа через Украину. Транзитные пошлины являются для Украины важным источником дохода. Особенно против строительства "Северного потока-2" выступают Польша и балтийские страны. Так, в первых трех кварталах 2017 года Польша сократила объем импорта российского газа и впервые закупила сжиженный природный газ у США, говорится далее.

"И здесь круг замыкается. Ведь и США также возражают против "Северного потока-2" и даже угрожают участникам проекта возможными санкциями", - отмечает автор публикации Эдуард Штайнер. "Тем забавнее выглядит тот факт, что первый танкер со сжиженным газом из России находится сейчас на пути в США, так как снежная буря привела к вопиющему повышению цен на Восточном побережье. Россия давно мечтала о том, чтобы заблаговременно поставить и в США большие объемы газа", - пишет журналист.

Правда, газ в Америку поставляет не "Газпром", а второй по величине в России газовый концерн "Новатэк". "Еще один курьез: "Новатэк" находится в санкционном списке США, при этом главный акционер Геннадий Тимченко входит в ближайший круг Путина", - продолжает журналист.

"Курьез номер три: второй танкер из Ямала отправлен в Испанию. При этом местные терминалы по приему сжиженного природного года были установлены там для того, чтобы сократить зависимость от российского газа", - отмечает журналист в заключение.

Источник: Die Welt


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