Как Путин морочит голову Западу рекордными поставками газа

"Заявленной целью ЕС является сокращение зависимости от поставок сырья из России. Однако актуальные данные об импорте "Газпрома" показывают, что происходит обратное", - пишет Эдуард Штайнер на страницах немецкой Die Welt.

Согласно недавно опубликованным данным об экспорте газового концерна "Газпром", в 2017 году ЕС импортировал максимальное за все время количество российского газа. Объем поставок оказался на 8,1% больше в сравнении с 2016 годом. Самым крупным покупателем российского газа была и остается Германия - импорт российского газа в 2017 году здесь также побил рекорд, передает издание.

То, что Россия, несмотря на всю напряженность в отношениях с Брюсселем, поставляет в Европу рекордные объемы газа, связано не только с холодной зимой в прошлом году. Цены контролируемого Кремлем концерна стали более гибкими в странах, связанных с запланированным строительством газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", считает Дмитрий Маринченко, аналитик и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch.

В действительности именно эти страны в 2017 году закупали газ больше всего у "Газпрома", сообщается в статье.

При этом Брюссель не только хочет воспрепятствовать строительству новых российских газопроводов, но и сохранить транзит газа через Украину. Транзитные пошлины являются для Украины важным источником дохода. Особенно против строительства "Северного потока-2" выступают Польша и балтийские страны. Так, в первых трех кварталах 2017 года Польша сократила объем импорта российского газа и впервые закупила сжиженный природный газ у США, говорится далее.

"И здесь круг замыкается. Ведь и США также возражают против "Северного потока-2" и даже угрожают участникам проекта возможными санкциями", - отмечает автор публикации Эдуард Штайнер. "Тем забавнее выглядит тот факт, что первый танкер со сжиженным газом из России находится сейчас на пути в США, так как снежная буря привела к вопиющему повышению цен на Восточном побережье. Россия давно мечтала о том, чтобы заблаговременно поставить и в США большие объемы газа", - пишет журналист.

Правда, газ в Америку поставляет не "Газпром", а второй по величине в России газовый концерн "Новатэк". "Еще один курьез: "Новатэк" находится в санкционном списке США, при этом главный акционер Геннадий Тимченко входит в ближайший круг Путина", - продолжает журналист.

"Курьез номер три: второй танкер из Ямала отправлен в Испанию. При этом местные терминалы по приему сжиженного природного года были установлены там для того, чтобы сократить зависимость от российского газа", - отмечает журналист в заключение.