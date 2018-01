11 января 2018 г. Бен Кардин | The Washington Post Еще никогда ни один президент не игнорировал такую явную угрозу национальной безопасности "Уже почти 20 лет российский президент Владимир Путин неустанно ведет борьбу с зарубежными демократическими институтами, универсальными ценностями и верховенством закона. Он проводит эти атаки с помощью асимметричного арсенала: кибератак, дезинформации, поддержки периферийных политических групп, превращения энергетических ресурсов в оружие, организованной преступности, коррупции и даже военной агрессии", - пишет в The Washington Post американский сенатор Бен Кардин. "Путин использует именно такие техники, потому что действует, находясь в позиции слабости. Его стесняют шаткая экономика, второсортная армия и недостаток последователей на мировой арене. За последние несколько лет его атаки стали интенсивнее и сложнее. Теперь, кроме прочего, им движет желание подавить надежды собственных граждан на демократическое будущее, - утверждает Кардин. - Если наши европейские партнеры приняли меры, чтобы лучше защититься, Соединенные Штаты мало что делают для охраны своих институтов". "Несмотря на усилия некоторых людей в сфере руководства нацбезопасностью, а также преданных госслужащих по всей исполнительной ветви власти, один человек препятствует твердой, исходящей от всего правительства реакции, позволяющей призвать Россию к ответу за ее дестабилизирующие действия, - и это президент США. Еще никогда Белый дом не игнорировал так явно угрозу национальной безопасности", - указывает политик. "Если мы не сможем ответить с той срочностью, которой требует эта угроза, московский режим еще больше расхрабрится, чтобы не только разрушить европейскую стабильность, но и закрепить успех, достигнутый при вмешательстве в наши президентские выборы 2016 года, путем подрыва выборов в Конгресс в 2018 году и президентских выборов в 2020-м", - пишет Кардин. Источник: The Washington Post