11 января 2018 г. Филип Ракер | The Washington Post Премьер-министр Норвегии: Европа проявляет бдительность в отношении российского вмешательства Норвежский премьер-министр Эрна Сульберг, которая назвала свою страну "глазами и ушами" Запада на северной границе России, заявила, что вмешательство Москвы в президентские выборы в США 2016 года заставило европейские демократии проявлять бдительность в отношении подобных случаев в будущем, сообщает The Washington Post. "Дискуссии, которые происходят у вас в Соединенных Штатах, конечно, подняли эту проблему во всех европейских странах, - сказала в интервью изданию Сульберг, находящаяся с официальным визитом в США. - Каждая страна вынуждена иметь дело с этим по-своему. Это также заставляет делать вашу политическую систему достаточно устойчивой к подобным типам угроз". По вопросу о российском вмешательстве в выборы в США с целью помочь Трампу Сульберг сказала, что не существует свидетельств того, что Россия вмешивалась в недавние выборы в Норвегии. Она пояснила, что норвежские выборы зачастую определяются внутренними вопросами, и, поскольку в стране существует внешнеполитический консенсус, другое государство мало что может получить, если попытается вмешаться. "Возможно, мы слишком неинтересные, что, безусловно, наносит удар по норвежскому самолюбию", - пошутила она. Тем не менее, по словам Сульберг, СМИ в ее стране и во всем мире несут особую ответственность за то, чтобы сопротивляться иностранному вмешательству и проверять аутентичность информации, которую они сообщают. "Мы должны бороться за такие либеральные идеи, как открытость, но и за то, чтобы у нас были СМИ, которым мы доверяем, которые способны отличить настоящие новости и факты от не столь достоверных", - сказала Сульберг. Сульберг встречалась с Трампом и ранее, в том числе в мае прошлого года в Брюсселе, когда оба лидера присутствовали на церемонии открытия новой штаб-квартиры НАТО. Именно там Трамп навлек на себя критику за свою воинственную речь, в которой он не подтвердил приверженность США 5-й статье Североатлантического договора, напоминает издание. "Тем не менее, по словам Сульберг, она верит, что США защитят Норвегию, если гипотетически на нее нападет Россия", - передает корреспондент Филип Ракер. Источник: The Washington Post