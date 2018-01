11 января 2018 г. Эндрю Рот | The Washington Post Путин рисует радужную картину в экономике перед выборами в 2018 году Корреспондент The Washington Post Эндрю Рот рассказывает о впечатлениях от визита Владимира Путина на Тверской вагоностроительный завод, где президента, "начавшего предвыборную кампанию, приветствовала небольшая группа рабочих". Путин дважды участвовал в спасении завода, напоминает Рот: в 2009 году, когда он "выделил для оплаты заказов десятки миллионов долларов государственных денег", а затем в прошлом году, когда ввел налоговые льготы, принесшие заводу сотни заказов. По словам автора статьи, "Путин надеется убедить рабочих в том, что в экономике все снова нормально". "Правда, у вас был сложный период начиная с конца 2014-го (...). Но с прошлого года уже всё начало расти", - передает корреспондент слова Путина, произнесенные перед рабочими завода. Рот отмечает: "Во многих отношениях это напоминает 2012 год, когда Путин возвысил голоса консервативных россиян, особенно из промышленных регионов страны, над голосами выступавших за демократию демонстрантов из крупных городов, Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на бурный политический сезон 2017 года и появление молодежного протестного движения, посыл Путина до сих пор мало изменился и упор делается на посещении промышленных предприятий, сильно пострадавших от недавнего кризиса". При этом, по словам автора, главный повод для беспокойства - отсутствие роста зарплат. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил: "Доходы не растут. Инфляция снижается, и это хорошо. Но доходы замерли. После двух лет кризиса и еще одного года неизвестно чего люди хотят покупать одежду, автомобили, квартиры. Для нового потребительского бума нужны деньги, а денег нет". "Этот завод - яркий тому пример, - свидетельствует корреспондент. - Здесь уже не волнуются насчет трехдневной рабочей недели, сказал инженер завода и глава одного из заводских профсоюзов Антон Жданов во время телефонного разговора накануне визита. Но зарплаты остались на прежнем уровне". Во время визита Путина директор завода заявил, что хотел бы быть его доверенным лицом, но ранее он колебался, когда его спрашивали, поддержит ли завод Путина, отмечается в статье. Директор - Андрей Соловей - подчеркнул, что давления на завод нет. "У нас свободные выборы, и каждый сделает свой выбор. Но что касается меня, я сторонник Путина и всегда его поддерживал. Поэтому я собираюсь голосовать за Владимира Владимировича", - цитирует The Washington Post. Источник: The Washington Post