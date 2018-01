11 января 2018 г. Джеффри Ратке | The Wall Street Journal Проблема НАТО в Европе - мобилизация "Дональд Трамп постоянно призывает товарищей Америки по Организации Североатлантического альянса взять на себя больше оборонного бремени альянса. Он часто утверждает, что другие страны - халявщики, пользующиеся дорогостоящей американской защитой. Это описание альянса неполно, вредно и контрпродуктивно - особенно если учесть, что есть существенные области, в которых администрация Трампа может добиться перемен", - утверждает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джеффри Ратке в статье для The Wall Street Journal. "Близится саммит НАТО, назначенный на июль, и Вашингтону следует совместно с Европой перестроить логистическую инфраструктуру европейского континента. Это подразумевает эффективное и серьезное сотрудничество с ЕС как партнером по политическим и оборонным инициативам - то есть то, что администрация Трампа, по-видимому, не хочет делать. Госсекретарь Рекс Тиллерсон после декабрьской встречи в Брюсселе со своими коллегами из стран ЕС и НАТО мало что сказал общественности об этом критически важном распределении гражданской нагрузки", - говорится в статье. "(...) Вашингтону следует работать с ЕС с целью добиться того, чтобы инфраструктуре, отвечающей требованиям НАТО, был отдан приоритет в докладе о мобильности военнослужащих, который должен быть представлен в марте. В свою очередь, США нужно найти формулу, согласно которой европейские страны смогут учитывать при вычислении целевой суммы оборонных расходов в размере 2% от ВВП часть многоцелевых расходов на инфраструктуру, способствующую и улучшению военного сдерживания, и экономическому росту", - утверждает ученый. "Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы союзники Америки взяли на себя больше оборонного бремени, и он победил в этом споре. Теперь ему следует найти значимые способы, которыми эти союзники могли бы выполнить свои обещания. Сосредоточившись на мобильности и быстром развертывании, помимо размера оборонных расходов, НАТО сможет укрепить свою коллективную оборону. Это сблизит НАТО и ЕС, сделает конфликт менее вероятным и укрепит безопасность трансатлантического сообщества", - резюмирует Ратке. Источник: The Wall Street Journal