Может ли из-за лишнего веса уменьшаться мозг?

"Слишком большое количество лишних килограммов, вероятно, может вредить мозгу: британские исследователи обнаружили, что у людей с жировыми отложениями преимущественно в районе живота наблюдается пониженный объем серого вещества в мозге. Ученые изучили данные почти 10 тыс. людей, средний возраст которых составил 55 лет", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Правда, - отмечает журналист Эрнст Мауритц, - остается неясным, вызывает ли лишний вес изменения в мозге или же, наоборот, изменения в мозге способствуют набору веса".

По мнению президента Австрийского общества Альцгеймера Петера Даль-Бьянко, причина может заключаться в повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. "Когда сердцу приходится снабжать кровью больше тканей, это в долгосрочной перспективе может привести к перенапряжению системы", - говорит эксперт. В результате клетки мозга, по его словам, могут недостаточно снабжаться кислородом, что приводит к их отмиранию. Отмирание клеток мозга в свою очередь может вызывать нарушения памяти и слабоумие, передает издание.

"При этом известно, что движение повышает обмен глюкозы в мозге на 30%. "Это говорит о том, что мозговая активность возрастает, - указывает Даль-Бьянко. - Мозгу требуется больше энергии. Таким образом стимулируется образование новых нервных клеток".

То, что недостаток двигательной активности и лишний вес могут "оказывать отрицательное влияние на когнитивные способности и память", подчеркнул в разговоре с изданием и нейрофизиолог Юрген Зандкюлер.

"Тот, кто следит за давлением, нормальным уровнем сахара и холестерина в крови, может значительно сократить риск развития слабоумия. Также защитным эффектом обладает умственная активность, способствующая укреплению связей между нервными клетками. (?) Риск развития слабоумия можно сократить и с помощью здорового питания овощами (прежде всего листовыми), фруктами и еженедельного потребления рыбы", - говорится в статье.

"40% всех смертей в Центральной Европе, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, связаны с несбалансированным питанием. Исследователи Галле-Виттенбергского университета советуют, среди прочего, употреблять больше цельнозерновых продуктов, орехов, семян и овощей, а также сократить потребление соли. Это, - резюмирует Kurier, - полезно как для сердца, так и для мозга".