Белые трюфели и венецианский налог: диковинные бюджетные положения, внесенные итальянским правительством

"Снижение НДС на белые трюфели и городской налог на въезд в Венецию входят в число принятых в последнюю минуту итальянским парламентом положений бюджета на 2019 год, за которым пристально следит Брюссель", - пишет журналист Le MondeЖером Готепре.

"Первое любопытное положение в бюджете - снижение НДС на трюфели, которые теперь будут приравнены к другим продуктам первой необходимости (со ставкой в 5%)", - говорится в статье.

"Защитниками такой меры стали, в первую очередь, очень влиятельные производители белого трюфеля Альбы из Пьемонта", пишет издание, добавляя, однако, что многие ассоциации феминисток выступили с протестом в социальных сетях, подчеркивая, что НДС на трюфели снижен, в то время как НДС на тампоны и женские гигиенические прокладки остался неизменным -22%.

Вторая мера тоже появилась в последние часы обсуждений в парламенте, "но ее последствия - совсем иного масштаба. В пункте 1129 статьи 1 документа написано, что город Венеция вводит налог, так называемую "плату за сход на берег" при любом въезде в исторический центр города", пишет газета.

"Согласно имеющейся информации, речь идет об индивидуальном налоге от 2,5 до 10 евро, которую должен будет заплатить каждый нерезидент, въезжающий в город без ночевки - те, кто платят налог на пребывание, от такой платы избавлены", - поясняет автор статьи.

"Через несколько дней после того, как город внезапно очистился от своих посетителей, которых обычно очень много в первые дни января, и, наконец, на несколько недель был возвращен своим жителям, вдруг выяснилось, что ситуация намного сложнее, чем показалось на первый взгляд", - говорится в статье.

"Первого послабления этого нововведения попросил президент области Венеция Лука Дзайя (из партии "Лига Севера"), заявивший, что "необходимо предусмотреть освобождение от этого налога жителей Венеции". Далее в городских кафе, где данная тема превалирует в беседах в любое время дня, появились первые сомнения: надо ли платить за двоюродного брата, приехавшего вас навестить, за ребенка, уехавшего учиться в Милан, если он вернется на несколько часов, чтобы встретиться с любимыми родителями, или за человека, приехавшего в город по делам?" - передает Готере.