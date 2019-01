11 января 2019 г. Кеннет Воуджел, Скотт Шейн, Марк Маццетти и Юлия Мендел | The New York Times Прокуроры изучают украинцев, собравшихся на инаугурации Трампа Сергей Кивалов, украинский парламентарий, известный своими пророссийскими инициативами, "был одним из, по меньшей мере, десяти украинских фигур политики и бизнеса, которые присутствовали в Вашингтоне" на мероприятиях, посвященных инаугурации Дональда Трампа. "И у большинства их них в графике были не только вечеринки", - пишет The New York Times. "Они участвовали в совещаниях и подстроенных встречах в Trump International Hotel с влиятельными республиканцами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа. Будучи носителями широкого спектра взглядов, в том числе считающихся сочувствующими Москве, они представляли себя посредниками, которые могут помочь в разрешении одних из самых тернистых внешнеполитических проблем, стоящих перед новой администрацией - военного противостояния между Россией и Украиной и жестких санкции, введенных в отношении Москвы после захвата Крыма", - пишет издание. Как отмечается в публикации, "переход власти в Вашингтоне привлек многих чиновников и лидеров бизнеса со всего мира, ищущих доступ и влияние на новую администрацию. Хотя многие вечеринки и другие мероприятия в этот период были открыты для всех, стоимость входных пакетов на более эксклюзивные мероприятия, организованные президентским инаугурационным комитетом Трампа, начиналась от 25 тыс. долларов за два билета на один из официальных nторжественных балов и иные мероприятия", сообщается в говорится в брошюре инаугурационного комитета. "Свидетельства присутствия украинцев, в конечном счете, вызвали интерес специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство в выборы 2016 года, и повлекли за собой ряд связанных расследований федеральных прокуроров. Расследования проводятся на фоне роста признаков того, что некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники, выступали за сделки или "мирные" планы, совпадавшие с интересами России, включая снятие санкций", - говорится в статье. "Подобная сделка не только дала бы администрации дополнительную гибкость в деле привлечения Москвы к американским дипломатическим усилиям на Ближнем Востоке, но также облегчила бы ряду лиц, имеющих связи с Трампом - часть которых, в свою очередь, имели связи с приехавшими в Вашингтон украинцами - продвижение сделок в сфере бизнеса, которые были затруднены из-за санкций", - подчеркивают авторы публикации. Газета сообщает, что федеральная прокуратура США опросила свидетелей "о том, как некоторые украинцы получили доступ на инаугурационные мероприятия, с кем они встречались, пока находились в США, и что обсуждали. По информации источников, напрямую знакомых с ситуацией, и других людей, располагающих сведениями об этих опросах, задавались, в том числе, и вопросы о различных предложениях по мирным планам". "Только в прошлом месяце прокуроры еще опрашивали свидетелей о незаконном иностранном лоббировании, связанном с Украиной. Другой темой вопросов было то, использовали ли иностранцы из Украины и других стран подставных доноров для прикрытия пожертвований в инаугурационный комитет. Федеральные законы запрещают иностранцам вносить пожертвования в инаугурационный комитет, хотя они могут присутствовать на мероприятиях, если билеты покупают американцы". Газета напоминает, что юристы Пола Манафорта, бывшего председателя предвыборной кампании Трампа, непреднамеренно разгласили информацию о том, что он обсуждал украино-российский мирный план с бизнес-коллегой, который, как предполагается, имеет связи с российской разведкой, Константином Климником. Манафорт просил Климника "передать информацию об опросах в рамках избирательной кампании двум украинским олигархам, которые организовывали или обеспечивали финансирование ориентированным на Россию украинским политическим партиям, на которые работал Манафорт. Один из олигархов, Сергей Левочкин, присутствовал на балу Liberty. Об этом сообщили один человек, знакомый со списком гостей, и еще один человек, который видел его там", отмечает The New York Times. "Меня дважды допрашивали ФБР и Мюллер", - сообщил Андрей Артеменко, который приехал на инаугурацию как украинский парламентарий с мирным предложением, которое позднее было подвергнуто критике как пророссийское. По словам Артеменко, минувшим летом он давал показания следственному совету Мюллера. Среди вопросов, которые команда Мюллера задавала ему, были такие вопросы: "какова цель моего визита, как я мог туда попасть, что я делал, как я получил приглашения и билеты и тому подобное". "Артеменко, бывший украинский парламентарий, заявил, что не посещал никаких инаугурационных балов и других мероприятий, куда требовались платные билеты. Вместо этого, указал Артеменко, он посмотрел инаугурационное обращение Трампа, которое было бесплатным, и встретился с различными республиканцами, чтобы обсудить свой мирный план, который предполагал снятие санкций с России и который, по его словам, пользовался некоторой поддержкой в Кремле", - говорится в публикации. "Через некоторое время после инаугурации Артеменко приехал в Нью-Йорк, чтобы обсудить свой мирный план с Майклом Коэном, который тогда был юристом Трампа, и бывшим деловым партнером президента Феликсом Сатером, который помогал Трампу в поиске сделок в России, - сообщает газета. - Коэн впоследствии лично передал этот мирный план Майклу Флинну (первому советнику Трампа по национальной безопасности - Прим. ред.. Это произошло за неделю до того, как Флинн был вынужден уйти в отставку - после того, как его поймали на лжи о том, как он сам обсуждал санкции с российским послом". "Спустя недолгое время после инаугурации Белый дом направил в Госдепартамент и Конгресс вопросы о том, что может потребоваться для облечения санкций. Перезагрузка отношений с российским правительством и Путным была ключевой темой во внешнеполитическом подходе Трампа во время кампании, переходного периода и первых дней его администрации, и неясно, какую роль могли сыграть - если вообще могли - закулисные украинские ходатайства", - пишет издание, добавляя, что "официальные запросы о резкой смене политики вызвали тревогу в Госдепартаменте и Конгрессе". "Я слышал из различных источников, что существовал план в упрощенном порядке снять санкции в отношении России, - говорит Дэниел Фрид, ветеран-дипломат, который в первые несколько недель администрации Трампа был координатором Госдепартамента по санкционной политике. - Ко мне подходили люди, обеспокоенные тем, что США собираются сделать что-то непоправимо глупое". "Несколько других чиновников, часть которых согласились говорить только на условиях анонимности, также припоминают коробящие вопросы из Совета по национальной безопасности при Флинне, включая вопрос о том, действительно ли Украина была частью России и хочет ли Крым быть частью России", - говорится в публикации. Среди гостей инаугурационных мероприятий в Вашингтоне был "украино-российский застройщик Павел Фукс, известный бизнесмен, сотрудничавший в прошлом с Трампом в попытке возвести башню Трампа в Москве. Фукс, который с тех пор впал в немилость в Москве и был помещен Кремлем под санкции, останавливался в Trump International Hotel и проводил время с Виталием Хомутынником, бизнесменом и парламентарием, который был членом ориентированной на Россию партии, на которую работал Манафорт. Фукс и Хомутынник побеседовали с конгрессменами Кевином Маккарти и Эдом Ройсом, оба они были в то время влиятельными республиканцами от штата Калифорния", - пишет The New York Times. "Партия Хомутынника опубликовала его фото с конгрессменами в Facebook, - продолжает газета, - и это заставляло предположить, что он получил заверения о том, что американо-украинские отношения при Трампе будут крепнуть, однако конкретные политические темы дискуссии не упоминались". "В канцелярии Маккарти же заявили, что встреча была случайной, разговор был кратким и поверхностным, и что Маккарти поддерживает санкции в отношении России", - отмечается в статье. Источник: The New York Times