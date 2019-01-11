"Если не могут найти врагов, значит, их надо придумать"

За последние годы российские спецслужбы арестовали более 360 предполагаемых шпионов. При этом обвинения обоснованы лишь в редких случаях, отмечает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

Арестованный Пол Уилан, ветеран войск морской пехоты США и настоящий фанат России, якобы купивший флешку с конфиденциальным списком сотрудников одного из российских ведомств в сфере безопасности, выглядит в глазах российской общественности идеальным шпионом. "Кем бы ни был Уилан на самом деле, его случай вписывается в тенденцию, которая пока коснулась в основном местных жителей и лишь некоторых иностранцев: Россия на протяжении нескольких лет охвачена шпиономанией", - констатирует автор статьи.

В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что в одном лишь 2017 году в России была пресечена деятельность более 360 агентов и сотрудников иностранных спецслужб. При этом, замечает журналист, "многие из известных случаев последних лет, речь в которых шла о шпионаже или о государственной измене, скорее похожи на безосновательные обвинения".

Так, в государственной измене обвинили Светлану Давыдову, домохозяйку и мать семерых детей, которая услышала в маршрутке, как военнослужащий рассказывал о командировке на Украину, и позвонила после этого в украинское посольство. "Давыдовой повезло: уголовное дело было прекращено, возмущение СМИ и давление общественности оказались слишком сильными", - отмечает издание.

"Большинству других обвиняемых в шпионаже повезло меньше, - продолжает журналист. - Петра Парпулова, авиадиспетчера сочинского аэропорта, обвинили в том, что во время отдыха в Грузии он передал грузинской разведке сведения о полетах российских военных вертолетов. Обвинение даже не удосужилось предоставить доказательства того, что Парпулов вообще располагал этой конфиденциальной информацией. В 2016 году авиадиспетчер был приговорен к 12 годам колонии".

Три года назад в тюрьме скончался профессор Евгений Афанасьев, которого осудили за разглашение государственной тайны, хотя, замечает Локшин, информация, о которой шла речь, была признана государственной тайной лишь в ходе судебного процесса.

"Российские правозащитники из объединения "Команда 29" критикуют то, что адвокаты, назначенные судом, фактически являются помощниками обвинения, а большинство процессов проходят в закрытом режиме, правозащитников к ним не допускают. В редких случаях, когда к делу подключается независимый адвокат, выясняется, что в производстве по делу имеются многочисленные нарушения, а аргументы обвинения недостоверны. Однако суды чаще всего встают на сторону обвинения (...)", - говорится в статье.

"Если не могут найти врагов, значит, их надо придумать", - сказал учредитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов в интервью оппозиционной "Новой газете".

"Зачастую абсолютно неясно, какая информация является государственной тайной, а какая нет. Разные госорганы ведут свои отдельные перечни, которые, однако, также не подлежат разглашению и нигде открыто не публикуются", - передает издание. "Поэтому Павлов, - пишет Локшин в заключение, - уверен: в группу риска входят "практически все".