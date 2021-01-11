Находится ли Центральноафриканская Республика на грани взрыва?

"Африканская страна, которая, казалось бы, медленно выходила из гражданской войны 2018 года, в последние недели снова погрузилась в насилие", - пишет Le Figaro.

"(...) Возобновление напряженности связано, прежде всего, с президентскими выборами 27 декабря и, следовательно, с доступом к власти в Центральноафриканской Республике. В ходе выборов президент Фостен-Арканж Туадера был переизбран в первом туре, однако этот результат активно оспаривался как политической оппозицией, так и вооруженными группами. В середине декабря вооруженная оппозиция создала новое движение "Коалиция патриотов за перемены" (CPC), призванное помешать проведению голосования и свергнуть власть. CPC, судя по всему, связана с бывшим главой государства Франсуа Бозизе, чья кандидатура в президенты была отклонена", - говорится в статье.

"(...) Эти движения контролируют две трети страны, но, по сути, они борются за сохранение своих теплых местечек и их альянс не выходит за рамки таких задач", - подчеркивает Ханс де Мари Хенгоуп из аналитического центра "Международная кризисная группа". Несмотря на беспорядки, правительству, поддерживаемому Евросоюзом и международным сообществом, все же удалось сохранить результаты голосования. "Представлялось невозможным поддаться давлению вооруженных формирований", - обосновывает один дипломат. В конце концов, только половина из зарегистрированных избирателей смогли выразить свое мнение, что подорвало легитимность голосования и президента. "Поддержка организации выборов в подобных условиях непонятна, - считает Наталия Духан, аналитик из неправительственной организации The Sentry. - Международное сообщество отрицает это и отказывается видеть, что такой избирательный кризис лишь усугубляет другие кризисы".

"(...) Неспособность CPC осуществить свой план по захвату Банги для свержения правительства связана с вмешательством российских войск. В январе 2018 года Москва осуществила военное вмешательство в Центральноафриканскую Республику в поддержку тогда еще очень слабого правительства, воспользовавшись вакуумом, оставленным международным сообществом, в частности Францией. "В обмен на эту защиту (...) Центральноафриканская Республика отказалась от значительной части своего суверенитета", - говорится в отчете Атлантического совета, опубликованном в октябре. Помощь заключалась в обеспечении Центральноафриканских вооруженных сил оружием, инструкторами и военными. Среди этих людей редко встречаются представители регулярных войск, в основном, это наемники из частной военной компании Вагнера, очень близкой к Кремлю. В конце декабря состоялась массовая переброска этих наемников в ЦАР, что позволило дать отпор CPC", - указывает автор статьи Танги Бертеме.

"(...) При поддержке самолетов-разведчиков они сделали захват Банги невозможным. "Москве необходимо было спасти своего союзника и показать свою решимость", - указывает один наблюдатель.

"(...) Один из величайших парадоксов этого кризиса состоит в том, что судьба маленькой Центральноафриканской Республики и ее 5 млн жителей очень мало - если вообще интересует - остальной мир, однако кризис фактически уже приобрел международный характер. Помимо российских войск, также в конце декабря в Банги направила большой контингент Руанда. Эти военные сыграли большую роль в борьбе против CPC. Официально Кигали утверждает, что этот контингент используется только для поддержки руандийских солдат, задействованных в миссии ООН и подвергшихся нападению повстанцев, - сообщает журналист. "На самом деле, руандийцы, как и русские, прежде всего, хотят защитить свой доступ к рудникам, и особенно к алмазам", - отмечает один местный бизнесмен.

"(...) Франция, бывшая колониальная держава, десятилетиями служившая в роли наместника в стране, теперь, похоже, находится в стороне. Французские военные, говорившие, что они "каждые десять лет вмешиваются в Банги", на этот раз наблюдают за конфликтом издалека. Внезапное прекращение последней французской операции "Сангарис" в октябре 2016 года, осуществленное вопреки мнению правительства ЦАР, создало вакуум. Образовавшуюся пустоту поспешила заполнить Москва, к огромному удивлению Парижа, растерявшегося от неожиданного российского вмешательства в дела государства, в котором, как он считал, у него нет конкурентов. "У Евросоюза и Франции нет никакой политики в Центральноафриканской Республике. Париж полностью парализован русскими", - анализирует Ролан Маршал, исследователь Национального центра научных исследований. Таким образом, голоса Парижа и Брюсселя почти не слышны, хотя ЕС остается самым крупным инвестором. Франция с трудом пытается вновь там закрепиться", - пишет Le Figaro.

"Иллюстрацией этого бессилия служит телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Фостен-Аршанжем Туадерой. Хотя президент Франции в какой-то мере удовлетворил просьбу своего коллеги о военной поддержке, устроив пролет истребителей "Мираж 2000" над повстанцами, антифранцузские нападки в прессе и интернете не прекратились. В субботу, после второго телефонного разговора между двумя лидерами состоялся новый пролет французских истребителей. Вмешательство Руанды рука об руку с русскими, по крайней мере на данный момент, лишь усложняет ситуацию. Макрон, как и два его предшественника, сделал нормализацию отношений с Кигали одним из своих приоритетов в Африке, поэтому он стремится избежать любой напряженности с этой страной. Однако Франция сохраняет некоторые преимущества. В дополнение к ее знанию страны, она поддерживает прочные связи с несколькими региональными игроками, в частности, с Чадом и Конго", - указывает журналист.

"(...) Хартумское соглашение, подписанное между повстанческими группами и правительством при поддержке России в феврале 2019 года, было нарушено. "Его заключали только с перспективой спокойно организовать президентские выборы, но оно провалилось. Так называемые вчерашние союзники теперь являются антагонистами", - расшифровывает Ролан Маршал. Вооруженные силы ЦАР оказываются лицом к лицу с повстанцами, а "ястребы" в правительстве чувствуют, что их связи с русскими и руандийцами укрепляют их, что ведет к конфронтации. На данный момент власть не дала возможности региональной организации Экономическое сообщество стран Центральной Африки организовать посредничество, сделав выбор в пользу конфронтации. "Надо быть осторожными. Правительство, похоже, не стремится к умиротворению, повстанцы больше не хотят мира и им нет никакого дела до людей", - напоминает один дипломат. Посредничество обещает стать еще более уязвимым, поскольку у всех вооруженных групп очень разные амбиции. В таком контексте существует реальный риск серьезных потерь среди гражданского населения. - говорится в статье. "Найти основу для обсуждения будет сложно, потому что участники политической оппозиции полностью отошли на второй план в пользу одних только вооруженных групп", - сожалеет Наталия Духан.