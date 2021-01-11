Израиль - чемпион мира по вакцинации от Covid

(...) "Возвращение к жизни" - таково кодовое название начатой с барабанным боем операции Израиля против Covid-19. Первые результаты молниеносного наступления впечатляют. Менее чем за три недели 1,7 млн израильтян старше 60 лет, то есть почти три четверти людей этой возрастной категории, а также медицинские работники получили первую инъекцию вакцины от американской фирмы Pfizer", - пишет корреспондент Le Figaro в Тель-Авиве Марк Анри.

"При сопоставлении с численностью населения этой небольшой страны подобные результаты являются мировым рекордом. Более того, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что "если не будет сюрпризов", то к концу марта почти все взрослые будут вакцинированы благодаря доставке в общей сложности 12 млн доз вакцин от Pfizer и от Moderna, другой американской фармацевтической компании, которая должна начать поставки доз вакцины в ближайшие дни", - говорится в статье.

"Такое "чудо" объясняется несколькими логистическими факторами и общей мобилизацией. Четыре "больничные кассы", к которым в обязательном порядке прикрепляются все израильтяне старше 18 лет, а также больницы открыли более 350 центров вакцинации. В частности, счастливчики получали извещения на свои мобильные телефоны с указанием дня и времени первой инъекции, чтобы избежать неконтролируемого наплыва людей", - поясняет автор статьи.

"(...) Важная деталь: вакцинация является добровольной. Но те, кто согласится играть в эту игру, получат справку о хорошем поведении в виде "зеленого паспорта", выданного Минздравом. Этот ценный документ позволит его владельцам посещать рестораны и театрально-концертные залы, когда они вновь откроются, и избежать 10-14-дневного карантина, наложенного на израильтян, возвращающихся из-за границы", - пишет Le Figaro.

"(...) Столь помпезное начало можно также объяснить внезапным ухудшением эпидемиологической ситуации, из-за чего погибло 3565 человек, и ежедневно заражались более 7000 человек. В результате началась настоящая гонка, дошедшая до того, что в пятницу правительство объявило третий локдаун сроком на две недели с закрытием школ и многих рабочих мест", - отмечает автор публикации.

"К тому же, для подготовки к такой вспышке правительству пришлось полезть в карман и раскошелиться. По сообщениям СМИ, Израиль согласился переплатить за вакцины 40%, чтобы быть уверенным в том, что у него достаточно запасов. Важное значение также имеет "менталитет". Подавляющее большинство израильтян испытывают гораздо меньшую настороженность, чем, например, французы, когда им приходится выступить в роли "подопытных кроликов" для новых вакцин, полагая, что из двух зол надо выбирать меньшее", - комментирует журналист.

"Сам Биньямин Нетаньяху признал, что достиг договоренности с Pfizer. В обмен на данные о фактической эффективности вакцины и возможных побочных эффектах с течением времени американская фирма планирует использовать Израиль в качестве "модели", коммерческого аргумента, который затем можно будет использовать в других странах", - говорится в статье.

"По мнению обозревателей, свою роль также сыграло приближение парламентских выборов 23 марта. Напуганный поражением Дональда Трампа, произошедшим отчасти из-за его катастрофического руководства эпидемией, Биньямин Нетаньяху хочет любой ценой выглядеть как сильный борец с вирусом", - резюмирует Марк Анри.