К власти в Киргизии приходит лидер киргизских "патриотов" Садыр Жапаров

"Новый президент Киргизии, избранный 80% голосов, обещает очистить страну от коррупции и освободить ее от китайских долгов", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Бишкеке Брис Педролетти.

"(...) Бывший депутат Садыр Жапаров с 2017 года отбывал десятилетний тюремный срок за насилие в ходе кампании 2012-2013 годов по безуспешной национализации "Кумтора", крупнейшего золоторудного месторождения в стране (8% ВВП), разработчиком которого является канадская компания Centerra Gold. Его освободили из тюрьмы 6 октября 2020 года его сторонники из партии "Мекенчил" ("Патриот"), занявшей пятое место на выборах в законодательные органы (...) ", - говорится в статье.

"(...) Молодая киргизская демократия, рожденная "революцией тюльпанов" в 2005 году и познавшая жестокие потрясения, страдает от коррупции и организованной преступности. Она сталкивается с серьезными экономическими проблемами: кредиты на 1,8 млрд долларов (1,5 млрд евро), предоставленные Китаем, составляют 40% внешнего долга Киргизии. Эпидемия Covid-19 поразила страну с населением 6,5 млн человек, 65% населения которой проживает в сельской местности. Денежные переводы от киргизских рабочих, эмигрировавших за границу (в основном, в Россию и бывшие советские республики) в 2019 году, составили, по данным Всемирного банка, 28% ВВП, составлявшего всего 8,5 млрд долларов", - говорится в статье.

"Жапаров, эмигрировавший за границу в период с 2013 по 2017 год, в ходе избирательной кампании обозначил свою излюбленную тему: выступая в воскресенье вечером после победы, он пообещал "найти достойную работу в Киргизии для двух миллионов рабочих-мигрантов за рубежом". Он призвал киргизский народ "объединиться, чтобы выплатить долг": "Мы выйдем из кризиса через два-три года, но для этого нам нужна политическая стабильность", - заявил он, также пообещав "убрать коррумпированных бюрократов и чиновников - вот чего хотят люди", - передает Le Figaro.

"Долг Китаю, хотя в 2020 году Пекин дважды отказывал Киргизии в запросах на реструктуризацию из-за рецессии, вызванной Covid-19, широко присутствовал в кампании: 24 ноября исполнявший обязанности президента Садыр Жапаров впервые упомянул о возможности выплаты части китайского долга за счет использования ресурсов месторождения железной руды "Жетим-Тоо", расположенного в Нарынской области недалеко от границы с Китаем и известного со времен советской эпохи как одни из крупнейших мировых запасов металлов", - напоминает журналист.

"Такое предложение вызывает жаркие споры: политические противники Джапарова, а также демократические активисты обвиняют "патриота" в желании уступить "Жетим-Тоо" Китаю, - говорится в публикации. (...) Однако для киргизского политика любое подозрение в пакте с Пекином означает немедленную политическую смерть, поскольку синофобия в стране довольно стойкая: "Политика в Кыргызстане представляет собой борьбу элит между собой и внешний фактор. В данном случае, это Россия, США, Турция и Китай, - анализируют российско-киргизский политолог Игорь Шестаков. - Однако китайский фактор впервые ярко проявился на выборах".

"В ходе своей кампании в декабре 2020 года Жапаров разъяснил свои планы, заявив, что он "никому не отдаст даже 1% "Жетим-Тоо", что на месторождении "запасы", не на пять или десять лет, но пятьсот лет ", что "будет создана общественная группа для его независимого развития".

"(...) В стране, где пересмотр контрактов на добычу полезных ископаемых является национальным спортом, в секторе, который, по общему признанию, известен своей отнюдь не добродетельной практикой, экс-чемпион по борьбе с "Кумтором", судя по всему, на данном этапе убедил избирателей в том, что он ниспослан провидением для противостояния китайскому гиганту", - комментирует автор публикации.

"(...) Политическая стабильность", которую требует патриот Жапаров, может иметь свою цену, и в продемократических кругах возникают опасения. "У нас уже была квазипрезидентская система. Теперь у нас будет суперпрезидентская система по российской модели: угрозы, преследования, тюрьма для нас, активистов...", - беспокоится Дастан Бекешев. Слепой парламентарий является одной из самых уважаемых фигур небольшого, но энергичного киргизского гражданского общества, он проводил кампанию по агитации за парламентаризм в преддверии референдума, как он нам говорит, без особой надежды, но в педагогических целях. Действующая конституция ограничивает президента Киргизии одним сроком. Это стало одной из главных поправок", - резюмирует Брис Педролетти.