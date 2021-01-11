Герой, бунтарь или преступник - почему на Западе и в России так по-разному воспринимают Алексея Навального

"На Западе Алексея Навального после его отравления представляют выдающимся деятелем. В России большинство людей сомневаются в том, что его пытались отравить, и равнодушны к произошедшему. Однако, несмотря на это, Кремль видит в нем опасность", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Незадолго до окончания года российские власти решили действовать наверняка, - повествует журналист Маркус Акерет. - У оппозиционного политика Алексея Навального, восстанавливающего свое здоровье в Германии после отравления в августе прошлого года, должно было быть как можно меньше заинтересованности в возвращении в Россию. 28 декабря ФСИН вспомнила о том, что из-за своего долгого отсутствия Навальный не выполняет требования, связанные с его условным сроком, истекавшим через два дня, по сомнительному уголовному делу 2014 года. Спустя 24 часа, 29 декабря, около 21 часа, другое ведомство, Следственный комитет в Москве, сообщило, что против Навального возбуждено новое уголовное дело о растрате пожертвований в большом объеме. Двойное послание было однозначным: или ты остаешься там, где ты есть, или тебя ждет тюрьма".

"Для соратников Навального, интеллигенции свободно-демократических взглядов и граждан, критически настроенных по отношению к режиму, это стало признанием провала, - передает издание. - "Блогер", как его зачастую пренебрежительно называют оппоненты, очевидно, все же представляет опасность. К тому же это стало весьма тревожным сигналом: в преддверии запланированных на осень 2021 года парламентских выборов Кремль еще больше ограничивает свободу действий и не брезгует неотесанными политическими маневрами для того, чтобы полностью контролировать политический процесс".

Навальный стал символом противостояния этому. Но что именно он символизирует, далеко не так однозначно, указывает автор статьи. "Во всяком случае для россиян образ притесняемого героя, воюющего со "злым" президентом Владимиром Путиным в Кремле и его щупальцами, является скорее сказкой западных СМИ, нежели отражением общественной и политической ситуации в России", - говорится в статье.

"Согласно опросам независимого института изучения общественного мнения "Левада", проведенным осенью и в конце года, лишь меньшинство в количестве 15% считало, что за отравлением стоит государство. В большинстве были те, кто предполагают, что это было дело рук иностранных спецслужб или - как указали 30% респондентов в декабре - отравление было лишь постановкой".

"В одном из своих недавних исследований Андрей Колесников из Московского Центра Карнеги и Денис Волков из "Левада-Центра" усмотрели в этом нежелание населения обращать внимание на негативные новости и попытку подавить размышления о чрезвычайных событиях", - пишет издание.

"С одной стороны, это связано с традиционной позицией, поддерживаемой Кремлем: не заниматься политикой и не "вмешиваться", когда не нужно. С другой стороны, этому способствует и личность Навального. Поддерживаемая государственными деятелями и СМИ точка зрения, согласно которой Навальный является бунтарем и игроком на публику, коррупционером, который ставит под угрозу стабильность страны и приведет ее к катастрофе 1990-х годов, вполне производит эффект".

"Обществу, с подозрением относящемуся к Западу, кажется правдоподобным, что такой человек может быть инструментом иностранных спецслужб, как без обиняков заявляет Кремль. Единственными государственными институтами, которые, кроме президента, пользуются доверием в России, являются армия и спецслужбы. То, что последние действуют настолько дилетантски, как показывают разоблачения о сговоре с целью убийства Навального, не впечатляет аполитичное большинство. Оно считает, что тот, кто, как Навальный, повсюду сует свой нос, не должен ничему удивляться", - отмечает издание.

"Но для в большинстве своем молодой, городской и прогрессивной группы красноречивый оратор Навальный, несомненно, является важнейшим оппозиционером, дающим отпор Кремлю. (...) Наперекор всем трудностям он охватил крупные города страны своими филиалами, которые он называет "штабами Навального". Эти успехи вынуждены признать даже его политические противники из демократически настроенного лагеря. Его он поляризует почти так же, как и общество в целом. Этому способствуют прежде всего cуть позиций Навального, его популистская манера поведения и зачастую надменное отношение к тем, кто его критикует".

Наиболее опасным для Кремля проектом Навального является так называемое "умное голосование", указывает Акерет. Им Навальным "подрывает тщательное разделение на официально признанную и преследуемую оппозицию". "Однако для многих "либералов" он тем самым становится сообщником крайне сомнительных с точки зрения идеологии партий", - отмечает журналист.

"Усилия, которые прилагаются для того, чтобы держать Навального в стороне от политики, указывают на то, что в этом избирательном году Кремль не так безоговорочно верит равнодушию среди населения. Пока Навальный находится за границей, его руки связаны. А его судьба - это предупреждение всем другим критикам режима", - резюмирует NZZ.