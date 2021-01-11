Как футурологи представляли себе сегодняшние путешествия

Как наши предшественники представляли себе сегодняшнюю жизнь и путешествия? Сборник прогнозов 60-летней давности позволяет заглянуть в предсказания футурологов и показывает, что фантазия креативнее реальности, пишет немецкое издание Die Welt.

Футурологи описывали современный мир уже два поколения назад. В их фантазиях наша сегодняшняя жизнь была "миром завтрашнего дня" - так назывался сборник прогнозов, составленный примерно в 1960-м году Карлом Кристианом Биркелем, собравшем в одной книге предсказания технических специалистов.

"Города и страны [будущего] живут светлой, здоровой и красивой жизнью и, благодаря техническому чуду, открыты для любопытных путешественников", - передает издание содержание книги. Согласно прогнозам футурологов, сегодня перед нашими домами припаркованы не автомобили с бензиновыми двигателями и не электромобили. "Согласно прогнозам прошлого, это должны быть автомобили с газовой турбиной, 25 тыс. оборотами в минуту, и мощностью двигателя, как у самолета. "Большая скорость превращает путешествия в парение". Впрочем, "при запуске двигателя раздается громкий свистящий звук", - пишет Die Welt.

"Для короткой поездки в воскресный день мы, как обещали нам исследователи, достанем из гаража велосамолет. "В нем механизм велосипедного мотора переносится в самолет. С помощью такого воздухоплавательного велосипеда можно летать в одиночку или брать с собой компанию. Даже при встречном ветре движение на 30-метровой высоте не требует больших усилий. Скорость зависит лишь от постоянной эффективной работы пассажиров", - говорится в публикации.

"Только, приземляясь на опушке леса, нам следует обратить внимание на пасущихся сиреневых овец. Ведь с начала тысячелетия овец выращивают в разных цветах - с бордовой, коричневой, зеленой шерстью, "всегда по последней моде".

"На площадке для пикника мы установим сковородку с солнечным отражателем. Это поворачивающийся рефлектор диаметром 1 метр, в центре которого находится варочная панель. Фокусированные солнечные лучи должны за несколько минут приготовить стейк средней прожарки".

"Овощи мы привезем из собственного ядерного огорода, - продолжает издание. - "В центре огорода стоит стальная труба с куском кобальта-60. "Эту радиоактивная часть с помощью тягового каната по утрам достают из подвала, устанавливая на верхушку трубы. Достаточно несколько часов, и "картофель становится размером с кочан капусты, вишни похожими на томаты, а яблоки на тыквы".

"В 1960-е годы мирное использование ядерной энергии было неомраченной надеждой. Футурологи, размышляя о времени после смены тысячелетий, то есть о наших годах, предсказывали: "Отопительные системы и кондиционеры, а также устройства для уничтожения мух и комаров будут приводиться в действие ядерной установкой", а в длительных поездках люди будут пользоваться "ядерными мини-генераторами", путешествуя, например, "на плавучем блюдце на море". Его можно легко уместить в чемодане. Надувное "блюдце" оснащено мощным двигателем и двумя вращающимися стульями.

"Для более смелых приключений в нашем распоряжении есть личная субмарина. "Готовую подводную лодку для личного использования можно будет купить в универмаге", - пророчили футурологи".

Атлантику мы пересечем за два часа на самолете с атомным двигателем, скорость которого в три раза превышает скорость звука. На поезде мощностью 7 тыс. лошадиных сил с панорамными вагонами мы сможем проноситься по наконец-то освоенной Аляске.

"Даже до самых отдаленных стран можно добраться в течение суток - если бы настоящее было таким, каким оно представлялось в прошлом. На чай мы заглянем к эскимосам. Поддавшись прогрессу, они больше не строят свои жилища из ледяных "кирпичей". Каждая семья теперь живет в собственном пластмассовом иглу. "Иглу состоит из легких пластин пенопласта, швы которых утеплены специальным материалом", - говорится в публикации.

"Изменилась и сама Арктика. Благодаря умному изменению направления Гольфстрима, "Гренландия наконец-то очнулась от своего ледяного сна". Мы можем прогуливаться по фруктовым плантациям и овощным полям. Гренландия снова стала зеленой".

"Как и Сибирь, где замерзшие почвы превратились в плодородные угодья. Футурологи прошлого считали, что нужно стремиться к освобождению ото льда. Впрочем, о росте уровня моря из-за талой воды книга Биркеля молчит", - отмечает Die Welt.

Если следовать прогнозам футурологов прошлого, для путешествия в Амазонию нам больше не нужно делать прививку от желтой лихорадки или малярии. "Индейцы Амазонии, которые раньше были вооружены ядовитыми стрелами и были крайне нелюдимыми, теперь живут в самых современных поселениях, будучи умелыми и трудолюбивыми лесорубами".

Люди занимаются колонизацией Марса и уже давно живут на Луне в городах под стеклянными куполами. "(...) Благодаря меньшей силе тяжести, растения там пышно разрастаются: "Редька достигает высоты финиковой пальмы, а перья лука поднимаются в лунное небо на высоту 9 метров".

"Стоит ли нам с нетерпением ждать будущего? - пишет Die Welt в заключение. - Да, по крайней мере, прогнозов, с которыми заблуждаются сегодняшние эксперты. "У футурологов прошлого не было данных и исправленных ошибок, которыми располагаем мы", - поучал в 1972 году Герман Кан. Будучи суперзвездой футурологии, Кан был одним из самых высокооплачиваемых советников Ричарда Никсона. Он предсказывал победу над раком к 1980 году и заселение Луны к 1990 году".

"Заблуждались и его коллеги-пессимисты из "Римского клуба". Согласно их расчетам, к середине 1980-х годов должны были закончиться все ресурсы. "Это будут годы тяжелейших экономических кризисов", - считали они. Но это были годы процветания. "Выводы футурологов выглядят, как жемчужное ожерелье заблуждений", - критикует социолог Ричард Сеннет".